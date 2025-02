BMW présente la M5 Touring haute performance au Salon international de l’auto de 2025

BMW présente la familiale de performance au Salon international de l’auto de 2025

La M5 Touring fait ses débuts au Canada, alliant praticité et performance de niveau M.

Le X3 M50 apporte une polyvalence sportive au segment des VUS avec une puissance élevée et une maniabilité agile.

BMW continue d’être un chef de file dans les segments de la haute performance et des véhicules électrifiés, en présentant ses plus récents modèles M et électriques au Salon international de l’auto de 2025. Depuis les débuts de la M5 Touring jusqu’à l’exaltant X3 M50, BMW offre des performances palpitantes, des technologies de pointe et des expériences de conduite dynamiques aux passionnés et aux consommateurs.

2025 BMW M5 Touring : La familiale le plus performante

La BMW M5 Touring 2025 arrive au Canada, alliant les performances de la légendaire M5 à l’aspect pratique d’un break. Dotée d’un moteur V8 biturbo et d’une transmission intégrale, la M5 Touring offre un mélange convaincant de puissance, de précision et de facilité d’utilisation au quotidien.

BMW X3 M50 : un VUS performant pour la conduite quotidienne

Le X3 M50 est un VUS sportif conçu pour apporter l’ADN M Performance au segment des véhicules compacts de luxe. Avec un moteur puissant, une suspension sport et un design agressif, il trouve l’équilibre entre les performances et la facilité de conduite au quotidien.