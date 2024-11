BMW Group utilise la technologie de conduite autonome dans ses usines de production

BMW Group met en œuvre la conduite automatisée en usine certifiée CE à Dingolfing et l’étend à d’autres sites dans le monde.

Après la certification CE, le système de conduite automatisée en usine de BMW entre en service en série à Dingolfing. La technologie permet le déplacement autonome des véhicules dans les usines de fabrication grâce au LIDAR et à la commande par nuage. Le déploiement est prévu à Leipzig, Ratisbonne, Oxford et Debrecen d’ici 2025.

BMW Group a officiellement intégré la technologie de conduite automatisée en usine (AFW) dans plusieurs opérations de son usine de fabrication de Dingolfing. Après avoir obtenu la certification CE, le système permet aux nouveaux véhicules de rouler de manière autonome dans l’enceinte de l’usine, ce qui rationalise la logistique et améliore l’efficacité.

Le système AFW est une pierre angulaire du cadre de l’usine BMW, qui se concentre sur l’augmentation de l’automatisation et de la numérisation dans l’ensemble du réseau de production mondial de l’entreprise. Les véhicules équipés de ce système peuvent naviguer de manière autonome sur plus d’un kilomètre entre les lignes d’assemblage et les zones de finition, grâce à une infrastructure LIDAR avancée — la plus grande de ce type en Europe. Le système s’appuie sur une architecture externe basée sur le cloud pour traiter les données relatives aux déplacements et à l’environnement.

D’abord testée à Dingolfing en 2022, la technologie s’étend maintenant à Leipzig, où environ 90 % des modèles BMW et MINI bénéficieront du mouvement automatisé. D’autres sites à Regensburg et Oxford devraient adopter le système en 2025, tandis que la nouvelle usine de Debrecen, en Hongrie, prévoit d’inclure l’AFW dès le début de la production en série.

La collaboration de BMW avec Embotech AG, une jeune entreprise suisse soutenue par le programme BMW START-UP Garage, est un élément clé du projet. Ce partenariat a largement contribué au développement de l’architecture en nuage et des systèmes de contrôle nécessaires à la fonctionnalité de l’AFW.

« La conduite automatisée en usine optimise notre processus de production et offre des gains d’efficacité significatifs pour notre logistique », a déclaré Milan Nedeljković, membre du conseil d’administration de BMW AG responsable de la production. « C’est pourquoi nous allons rapidement déployer cette technologie dans l’ensemble de notre réseau de production. »

Les plans futurs pour l’AFW comprennent l’extension de son utilisation aux zones de distribution extérieures et aux zones d’essai, la technologie embarquée dans les véhicules devant compléter les capteurs externes au fil du temps. BMW Group prévoit que son réseau de production enregistrera collectivement des millions de kilomètres d’essai avec la technologie AFW au cours de la prochaine décennie.