BMW Group renforce la production de véhicules électriques aux États-Unis avec une nouvelle usine de batteries haute tension en Caroline du Sud

La nouvelle usine coûtera la bagatelle d’un milliard de dollars.

Depuis 1992, BMW a investi 12,4 milliards $ en Caroline du Sud.

Dans le cadre d’une avancée majeure vers l’expansion de la fabrication de véhicules électriques aux États-Unis, le groupe BMW a donné le premier coup de pioche d’une nouvelle usine d’assemblage de batteries haute tension, baptisée « Plant Woodruff », en Caroline du Sud. Cette nouvelle installation contribuera de manière significative aux efforts d’électrification de BMW en produisant des batteries de sixième génération pour les modèles BMW X entièrement électriques à l’usine BMW Manufacturing de Spartanburg, située à proximité. L’implantation de l’usine de Woodruff entraînera la création de plus de 300 emplois, avec un potentiel de croissance supplémentaire.

Cette décision fait suite à l’annonce faite en octobre dernier par Oliver Zipse, président du groupe BMW, d’un investissement de 1,7 milliard $ dans les activités de la société aux États-Unis, dont 1 milliard de dollars pour la préparation de l’usine de Spartanburg à la production de véhicules entièrement électriques et 700 millions de dollars pour la construction de la nouvelle usine d’assemblage de batteries à haute tension.

La nouvelle installation, située sur 315 acres près de la ville, abritera un bâtiment technologique et des bâtiments annexes tels qu’une cafétéria, un service d’incendie et un centre énergétique. L’installation prévue, d’une superficie d’un million de pieds carrés, illustrera l’engagement de BMW en faveur des pratiques durables. Parmi les nombreuses innovations, l’usine Woodruff ne fonctionnera qu’à l’électricité verte, sera prête pour l’énergie solaire, utilisera des moteurs « intelligents » à haut rendement et aura recours à la technologie CarbonCure pour séquestrer le CO2.

Le principe « local pour local » de BMW sera respecté avec l’achat de cellules de batteries pour ses VE auprès du partenaire AESC, qui construit une nouvelle usine de cellules de batteries à Florence, en Caroline du Sud. Les nouvelles cellules de batterie lithium-ion d’AESC permettront d’améliorer la vitesse de chargement et l’autonomie, et de réduire les émissions de CO2 liées à la production des cellules jusqu’à 60 %.

Entre-temps, BMW poursuit sa tradition de formation continue de sa main-d’œuvre. Son centre de formation technique joue un rôle crucial en veillant à ce que les associés soient dotés des compétences nécessaires pour définir les normes de l’industrie dans la construction de véhicules entièrement électriques.

Cette initiative renforce la position de la Caroline du Sud en tant que leader de l’industrie des véhicules électriques. Le gouverneur Henry McMaster a souligné la poursuite du partenariat avec BMW, tandis que le secrétaire au commerce Harry M. Lightsey III a salué l’innovation de BMW et la main-d’œuvre qualifiée de l’État.

Avec près de 12,4 milliards $ investis dans ses activités en Caroline du Sud depuis 1992, l’engagement du groupe BMW dans la région reste solide. BMW Manufacturing est la plus grande usine du groupe BMW au monde, produisant plus de 1 500 véhicules par jour et exportant près de 60 % d’entre eux vers environ 120 marchés mondiaux.