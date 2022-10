BMW et Stellantis veulent revoir les délais d’élimination des moteurs à combustion interne

Tous deux pensent que les échéances sont trop hâtives.

BMW croit que cela pourrait mettre la possession d’une voiture hors de portée pour beaucoup.

Stellantis considère que les hybrides ont encore un plus grand rôle à jouer.

BMW et Stellantis préviennent tous deux que les dates agressives d’élimination des moteurs à combustion interne (ICE) fixées par l’UE, la Californie et d’autres régions pourraient créer des situations qui engendreront de graves problèmes, notamment en obligeant les propriétaires de véhicules plus anciens et plus polluants à les garder en circulation beaucoup plus longtemps.

Malgré les progrès constants des technologies des véhicules électriques, ceux-ci restent et resteront probablement plus chers que les véhicules à moteur à combustion interne équivalents. La disparité des prix fera de la possession d’un VE un privilège réservé aux riches.

« Nous ne voulons pas que les voitures soient retirées du segment de base, politiquement, c’est super dangereux », a déclaré Olivier Zipse, PDG de BMW. « Si vous rendez tout d’un coup la possession d’une voiture uniquement pour les riches, c’est une chose dangereuse ».

BMW stipule, selon Automotive News Europe, qu’ils seront prêts à répondre aux exigences en matière d’émissions et de ventes à l’avenir ; cependant, leur objectif est d’offrir des choix et non des limitations.

La pensée de Stellantis est similaire, mais ils ajoutent que les hybrides, à savoir les VEHR, ont encore un plus grand rôle à jouer dans la transition vers l’électrification complète. Le rapport de Reuters nous rappelle que, selon les propositions de l’UE, les hybrides rechargeables ne seraient comptabilisés comme des véhicules à faibles émissions que jusqu’en 2030.

« C’est essentiel », a déclaré Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, lors d’une conférence de presse au Mondial de l’automobile de Paris, lorsqu’on lui a demandé si des discussions sur l’interdiction étaient nécessaires. « La décision dogmatique qui a été prise d’interdire la vente de véhicules thermiques en 2035 a des conséquences sociales qui ne sont pas gérables. » Là aussi, l’augmentation du coût des VE pourrait créer d’énormes problèmes pour les classes moyennes, par exemple.

Toyota est un autre constructeur automobile qui a fait part de ses inquiétudes quant au passage au VE complet. L’entreprise est reconnue mondialement pour sa technologie hybride avancée qui, selon elle, reste extrêmement pertinente pour réduire considérablement les émissions.