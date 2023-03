BMW dit que les modèles M électriques seront plus populaires que ceux à essence d’ici 2028

Les véhicule à essence pourraient ne compter que pour 10% des ventes de la division en 2030.

BMW veut que le quart de ses ventes soient des VÉ en 2025 et le tiers en 2026.

La prochaine Neue Klasse sera instrumentale à cette stratégie.

Bien qu’elle n’ait pas fixé de date pour l’abandon du moteur à combustion dans sa gamme, BMW s’est engagée à ce que les véhicules électriques représentent une part de plus en plus importante de ses ventes dans les années à venir, même pour sa division de performance M.

En effet, la branche M du constructeur automobile s’attend à ce que ses VÉ deviennent plus populaires que les modèles à essence et hybrides à partir de 2028, les modèles non électrifiés ne représentant que 10 % des ventes deux ans plus tard.

Cela suit les autres objectifs de l’entreprise en matière d’électrification, puisque BMW dans son ensemble souhaite qu’un quart de ses ventes soit constitué de véhicules électriques d’ici 2025 et un tiers d’ici 2026.

L’arrivée de la plateforme Neue Klasse en 2025 aidera le constructeur à atteindre cet objectif, en plus de son autre objectif qui est de livrer 10 millions de VÉ d’ici la fin de la décennie.

Cette nouvelle plateforme permettra d’ajouter de nouveaux modèles entièrement électriques à la gamme BMW classique et à la gamme M plus sportive, cette dernière n’offrant actuellement que la i4 M50 et le iX M60.

Ces deux modèles seront bientôt rejoints par la i7 M70, une version plus puissante du vaisseau amiral électrique de la société, ainsi que par un nouveau modèle de performance qui utilisera un groupe motopropulseur à quatre moteurs actuellement testé sur des bancs d’essai i4 modifiés.

BMW pense également que les améliorations du réseau de recharge continueront à rendre les véhicules électriques de plus en plus populaires au fil des ans, tandis qu’un meilleur accès aux matières premières permettra d’augmenter les taux de production.

Source : Bimmer Today via Motor1.com