BMW dévoile la nouvelle Série 2 Gran Coupé pour 2025

– La BMW Série 2 Gran Coupé 2025 se caractérise par un design plus sportif et des options de personnalisation étendues.

– L’intérieur sans cuir, les technologies de pointe et les équipements de luxe en option améliorent le confort et la commodité.

– Les options de moteur comprennent une M235 xDrive de 300 ch, avec une suspension améliorée pour l’agilité et la dynamique de conduite.

BMW a dévoilé la dernière itération de sa Série 2 Grand Coupé, la deuxième génération du modèle compact haut de gamme à quatre portes. Cette nouvelle version, dont le lancement est prévu en mars 2025, a été mise à jour pour élever l’expérience de conduite grâce à un design plus sportif, une technologie avancée et des performances accrues. Le modèle sera produit à l’usine de Leipzig du BMW Group.

L’extérieur de la nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé a été rafraîchi, en mettant l’accent sur la sportivité et l’élégance. Le véhicule se caractérise par une calandre plus proéminente, des phares DEL élégants et une silhouette allongée et dynamique. Les dimensions générales ont été légèrement augmentées, avec un allongement de 20 mm de la longueur et une augmentation de 25 mm de la hauteur.

BMW propose une gamme d’options de personnalisation pour le nouveau modèle, dont deux couleurs unies, sept finitions métallisées et plusieurs options BMW Individual. L’ensemble M Sport, qui comprend des améliorations visuelles et un toit noir brillant, est également disponible.

À l’intérieur de la Série 2 Gran Coupé, BMW a opté pour un habitacle haut de gamme sans cuir, de série sur tous les modèles. Les acheteurs peuvent choisir entre des sièges confort de série ou des sièges sport en option, la version M Sport offrant un soutien à la conduite encore plus dynamique.

L’intérieur du véhicule est équipé du nouveau système BMW iDrive avec QuickSelect, qui permet aux utilisateurs d’interagir avec le véhicule par le biais du toucher, de la commande vocale et des boutons multifonctions sur le volant. Parmi les options figurent un toit ouvrant panoramique en verre et un système de haut-parleurs Harman/Kardon.

La BMW Série 2 Gran Coupé 2025 sera disponible avec différentes motorisations, notamment le modèle haut de gamme M235 xDrive, doté d’un moteur quatre cylindres de 300 ch. Ce modèle passe de 0 à 100 km/h en seulement 4,9 secondes. La transmission standard pour tous les modèles est une Steptronic à 7 rapports avec double embrayage, tandis que les BMW 220 Gran Coupé et BMW 220d Gran Coupé bénéficient de la technologie hybride légère de 48 volts, cette dernière n’étant pas proposée en Amérique du Nord.

En ce qui concerne la tenue de route, le pack M Sport, disponible sur plusieurs modèles, introduit la suspension M adaptative, qui améliore l’agilité et le confort. La rigidité de la carrosserie et le châssis ont également été affinés pour améliorer la précision de la direction et la dynamique dans les virages.

BMW a intégré plusieurs fonctions avancées d’aide à la conduite dans la Série 2 Gran Coupé 2025. L’offre standard comprend l’alerte de collision avant, l’alerte de franchissement de ligne et l’aide au stationnement avec assistant de recul. Des améliorations optionnelles, telles que l’assistant de contrôle de la direction et de la voie et l’assistant de stationnement professionnel, apportent une aide supplémentaire lors de manœuvres plus complexes.

Le véhicule est également doté de fonctions de connectivité avancées. L’intégration d’Apple CarPlay et d’Android Auto est de série. Parallèlement, le système BMW iDrive et BMW Digital Premium permettent aux conducteurs de personnaliser leur expérience avec des options telles que les jeux embarqués, la diffusion musicale en continu et les mises à jour de navigation en temps réel.

La nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé 2025 fera son entrée dans le segment des voitures compactes de luxe sur de nombreux marchés en mars 2025.