BMW apporte ses dernières modifications à l’i5

BMW met actuellement la dernière main à la berline électrique i5 avant son lancement officiel, qui devrait avoir lieu dans les semaines à venir.

Selon le constructeur, ses ingénieurs cherchent maintenant à affiner les réglages des systèmes de suspension de la voiture et ses technologies d’aide à la conduite.

La version électrique de la nouvelle Série 5 présentera quelques innovations dans ces deux domaines, avec une nouvelle version de la technologie d’amortissement adaptatif de la société et une première mondiale en termes de systèmes de conduite semi-autonome.

En ce qui concerne la suspension, la nouvelle BMW i5 sera équipée du système Adaptive Suspension Professional, le nom donné par BMW à une suspension qui réagit aux conditions de la route par l’utilisation d’amortisseurs contrôlés électroniquement.

Ce système est piloté par une nouvelle version de la gestion de la dynamique verticale de BMW qui fait ses débuts sur l’i5 et la série 5. Ce logiciel analyse la vitesse de chaque roue, l’angle de braquage, la vitesse de lacet et l’accélération afin de fournir le niveau d’amortissement idéal pour chaque roue.

Par rapport aux itérations précédentes du système, celui de la i5 ne s’appuie plus sur des modèles mathématiques, mais sur des calculs en temps réel basés sur les données qu’il reçoit.

Selon le constructeur, cela permet d’obtenir une tenue de route plus compétente et un meilleur confort dans toutes les situations de conduite, combinant les meilleurs attributs de la Série 3 et de la Série 7.

Cette technologie sera proposée de série sur la version de performance i5 M60 xDrive et sera disponible en option sur la i5 eDrive 40 de série.

En termes d’aide à la conduite, l’i5 sera équipée de la dernière version de l’Highway Assistant, la technologie semi-autonome la plus avancée actuellement proposée par BMW.

Ce système contrôlera la vitesse de l’i5 et la distance qui la sépare des autres véhicules, tout en agissant sur la direction pour contrôler en grande partie la trajectoire du véhicule, à condition que le conducteur garde les mains sur le volant.

Afin de s’assurer que le conducteur reste concentré sur la route et attentif à son environnement lorsque le système est actif, une caméra intérieure surveille les mouvements des yeux, entre autres paramètres.

C’est ce qui rend possible la plus grande innovation de l’i5 en la matière. En effet, la berline électrique sera la première au monde à pouvoir effectuer un changement de voie autonome activé par le regard.

Cela signifie qu’en roulant avec l’Highway Assistant actif, les conducteurs pourront simplement regarder dans le rétroviseur latéral pour que le véhicule change de voie tout seul, sans nécessiter d’autre action.

BMW précise que les conducteurs qui préfèrent le faire pourront toujours initier des changements de voie autonomes en utilisant le levier du clignotant, comme c’est actuellement le cas sur certains de ses modèles.

La production de la BMW i5 2024 débutera cet été dans l’usine du constructeur à Dingolfing en Allemagne et les premières livraisons devraient avoir lieu en octobre.