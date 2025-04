BFGoodrich lance le pneu Advantage Control HT pour une utilisation quotidienne sur VUS et camionnettes

Ce nouveau pneu toutes saisons offre une durée de vie prolongée, une performance de freinage accrue sur chaussée mouillée et un roulement silencieux pour les conducteurs de tous les jours

Le nouveau pneu HT repensé ajoute 22 dimensions à la gamme BFGoodrich Advantage Control

Jusqu’à 10 % de plus en longévité par rapport à la génération précédente

Distance de freinage réduite sur route mouillée et confort optimisé pour VUS et camionnettes

BFGoodrich a dévoilé le nouveau pneu Advantage Control HT, une version spécialement conçue pour les véhicules utilitaires multisegments (VUM), les VUS pleine grandeur et les camionnettes légères. Avec l’ajout de 22 nouvelles tailles, la gamme Advantage Control compte maintenant un total de 122 dimensions.

Le Advantage Control HT est doté d’un motif de bande de roulement repensé afin d’améliorer le confort de roulement et de réduire le bruit de la route. Selon le fabricant, ce pneu offre jusqu’à 10 % de plus en durée de vie comparativement à la génération précédente, soit le Advantage Sport LT. Il permet aussi de réduire la distance de freinage sur chaussée mouillée jusqu’à 9 pieds (environ 2,7 mètres).

Ce pneu intègre la technologie de lamelles actives, des composés de caoutchouc toutes saisons ainsi qu’un réseau de rainures exclusif pour favoriser l’évacuation de l’eau et assurer une adhérence fiable tout au long de l’année. Son empreinte de contact optimisée et ses composés enrichis en silice contribuent à améliorer la durabilité et à maintenir des performances constantes tout au long de sa vie utile.

Le Advantage Control HT s’adresse aux conducteurs à la recherche d’un pneu fiable à un prix accessible pour un usage quotidien. BFGoodrich précise que ce produit vise à simplifier le choix de pneus pour les automobilistes d’aujourd’hui.

Le pneu est couvert par une garantie limitée de 115 000 kilomètres ainsi qu’une garantie de satisfaction de 60 jours.