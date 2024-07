Bentley dévoile un groupe motopropulseur hybride ultra performant de 771 ch pour la prochaine Flying Spur

– La nouvelle Flying Spur de Bentley est équipée d’un groupe motopropulseur hybride de 782 PS offrant une autonomie totale de plus de 800 km.

– Le système hybride combine un moteur V8 biturbo de 4,0 litres et un puissant moteur électrique.

– Les émissions de CO2 sont inférieures à 40 g/km et l’autonomie électrique dépasse 72 km.

Bentley Motors lance un groupe motopropulseur hybride ultra performant pour sa berline Flying Spur de nouvelle génération. Ce nouveau développement promet une combinaison inégalée de luxe, de puissance et d’efficacité dans le segment des berlines de grand tourisme à quatre portes.

La Flying Spur a longtemps été célébrée comme la grande routière à quatre portes ultime de Bentley. Depuis sa dernière mise à jour majeure en 2019, le modèle incarne un mélange de luxe et de performance. Avec la prochaine itération, Bentley élèvera la Flying Spur à des sommets sans précédent. Le nouveau modèle sera doté du tout nouveau groupe motopropulseur Ultra Performance Hybrid, ce qui en fera la voiture à quatre portes la plus puissante, la plus dynamique et la plus efficace des 105 ans d’histoire de Bentley.

Groupe motopropulseur hybride ultra performant : Spécifications et innovations

Le cœur de la nouvelle Flying Spur est son groupe motopropulseur Ultra Performance Hybrid. Ce système associe un moteur V8 biturbo de 4,0 litres à un puissant moteur électrique, pour une puissance totale de 782 PS (771 ch) et un couple de 1000 Nm (738 lb.ft). Ces chiffres représentent une augmentation significative par rapport à l’actuelle Flying Spur Speed, avec 150 PS et 100 Nm de couple supplémentaires. D’importants efforts de développement ont également été consacrés à la sonorité de l’échappement, afin de s’assurer que le son du moteur V8 reste authentique et engageant, sans ajouts artificiels.

Ce groupe motopropulseur améliore non seulement les performances, mais aussi l’efficacité. La Flying Spur affichera des émissions de CO2 inférieures à 40 g/km et une autonomie en mode électrique de plus de 72 km. Combinée au moteur à combustion interne, l’autonomie totale dépasse les 800 km.

Le groupe motopropulseur Ultra Performance Hybrid offre une expérience de conduite polyvalente, équilibrant les performances dignes d’un supercar et la sérénité de la motorisation électrique. Le moteur électrique fournit un couple instantané pour une forte accélération à partir de l’arrêt et à mi-régime, tandis que le moteur V8 assure des performances élevées à haute vitesse. Bentley s’est également attaché à minimiser l’impact sur l’environnement. Les faibles émissions de CO2 du nouveau groupe motopropulseur et sa grande autonomie électrique contribuent à une expérience de conduite plus verte.

Les ingénieurs de Bentley ont mis à profit des décennies d’expertise pour créer le groupe motopropulseur Ultra Performance Hybrid. De la suralimentation dans les années 1920 à la turbocompression dans les années 1980, Bentley a toujours repoussé les limites de l’ingénierie automobile. L’introduction de la « suralimentation électrique » s’inscrit dans la continuité de cet héritage, en combinant le meilleur de la combustion et de la puissance électrique.

Le groupe motopropulseur Ultra Performance Hybrid est un élément essentiel de la stratégie future de Bentley. Elle représente une étape vers une gamme plus durable, mais puissante, ouvrant la voie à de futurs modèles qui équilibreront sans effort performance, efficacité et luxe.