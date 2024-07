Baisse importante du nombre de vols d’automobiles au Canada jusqu’à présent en 2024

– Les vols d’automobiles au Canada ont diminué de 17 % au cours de la première moitié de 2024.

– L’Ontario et le Québec ont enregistré des réductions significatives des taux de vol d’automobiles.

– Il est essentiel de poursuivre les efforts en matière de prévention des vols et de technologies antivol avancées.

Au cours de la première moitié de 2024, le Canada a connu une baisse notable de 17 % des vols d’automobiles, selon un récent rapport de l’association Équité. Cette baisse reflète l’impact des efforts concertés de l’industrie et du gouvernement pour s’attaquer à ce problème persistant. Le rapport souligne l’importance de maintenir ces initiatives pour continuer à réduire les taux de vol à travers le pays.

Le vol d’automobiles est un problème de plus en plus préoccupant au Canada depuis quelques années. Le gouvernement libéral fédéral a réagi en lançant plusieurs initiatives visant à lutter contre ce problème. L’association Équité, une organisation de premier plan dans le domaine du crime d’assurance, joue un rôle crucial dans ces efforts. Sous la direction de Bryan Gast, vice-président des services d’enquête, Équité s’efforce de réduire les flux financiers vers le crime organisé associés au vol de voitures et d’améliorer la sécurité des communautés canadiennes.

Le rapport de l’association Équité fait état d’une réduction de 17 % des vols de voitures de janvier à juin 2024 par rapport à la même période de l’année précédente. Plus précisément, l’Ontario a connu une baisse de 14 %, tandis que le Québec a enregistré une réduction importante de 36 %. L’ouest du Canada a également enregistré une baisse de 10 % du nombre de véhicules volés. Cependant, les provinces de l’Atlantique ont connu une augmentation de 11 % des vols, qu’Équité attribue au déplacement d’activités criminelles d’autres régions, selon Automotive News Canada.

Plusieurs facteurs ont contribué à la baisse générale des vols de véhicules. Les mesures gouvernementales, telles que les politiques fédérales et les initiatives ciblées, ont joué un rôle important. En outre, la collaboration entre les compagnies d’assurance, les constructeurs automobiles et les forces de l’ordre a été cruciale. Ce partenariat a conduit à la mise en œuvre de technologies et de mesures antivol avancées. La sensibilisation du public et les programmes communautaires ont également contribué à la prévention des vols, soulignant l’importance d’une approche collective.

Malgré les progrès accomplis, Bryan Gast met en garde contre toute complaisance. L’augmentation du nombre de vols dans les provinces atlantiques indique un changement dans l’activité criminelle, ce qui nécessite une vigilance constante. M. Gast souligne la nécessité de se concentrer sur la prévention des vols plutôt que sur la récupération des véhicules. Les technologies antivol installées en usine sont identifiées comme un domaine clé d’amélioration, ce qui suggère que les constructeurs automobiles doivent donner la priorité à ces caractéristiques pour réduire davantage les taux de vol.

La baisse significative des vols de voitures au Canada au cours du premier semestre 2024 est une évolution prometteuse. Les efforts de collaboration ont joué un rôle déterminant dans cette réduction. Cependant, il faut rester vigilant et innover pour maintenir et améliorer ces progrès. Les technologies antivol installées en usine et l’accent mis sur la prévention des vols seront essentiels pour assurer la sécurité des communautés canadiennes.