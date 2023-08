Automobili Pininfarina dévoile la B95

La B95 est limitée à 10 exemplaires.

Le prix est de 4,4 millions d’euros.

La B95 dispose de 1 874 chevaux… électriques.

Le Monterey Car Week est un rassemblement dédié aux passionnés de bolides d’exception de toutes les époques. S’il y a suffisamment de voitures anciennes à cette semaine consacrée à l’excellence automobile, il ne faut pas oublier le futur électrique de cette industrie.

Du côté de la firme Automobili Pininfarina, l’endroit était idéal pour dévoiler la plus récente création de la marque : la Pininfarina B95. Dès le premier coup d’œil, on remarque que la B95 est une exotique de type Barchetta. La dizaine de clients – parce que la production de cette hypervoiture électrique sera limitée à 10 exemplaires – qui oseront acquérir cette sportive de haut niveau devront se prémunir d’un casque.

Pininfarina indique que la B95 a été dessinée selon la philosophie de design PURA. Il faut l’avouer, la B95 propose une carrosserie plus épurée face à la Battista, l’autre exotique du groupe. La devanture de la B95 est aérodynamique au possible, tandis que les ailes sont bombées, tant à l’avant qu’à l’arrière. Outre Derrière, une paire de feux de position sont déposés sous cet aileron naturel et par-dessus ce diffuseur fonctionnel.

À l’intérieur, l’habitacle fait déjà jaser avec ses appuie-têtes aux motifs « pied-de-poule » et le reste de la sellerie recouverte de cuir couleur caramel. La planche de bord est également de son temps avec un trio d’écrans pour le conducteur et un quatrième pour le passager. Qui plus est, les deux renflements créés par ces affichages sont assistés par ces diffuseurs ajustables devant les écrans. Quant à la fibre de carbone, elle est plutôt bien représentée dans cet habitacle réservé pour deux occupants.

Sans surprise, la Pininfarina B95 reprend quelques composantes de la Battista, notamment son bloc de batteries d’une capacité de 120 kWh, ainsi que son quatuor de moteurs électriques (un par roue) qui fait osciller la puissance à 1 874 chevaux. Toute cette folle cavalerie permet à la voiture d’atteindre le 96 km/h en moins de deux secondes, à l’instar de la Battista d’ailleurs. La vitesse de pointe est quant à elle supérieure à 300 km/h. L’autonomie entre les recharges n’a pas été divulguée, mais on sait que la recharge nécessite 25 minutes pour faire passer l’énergie de la batterie de 20 à 80 %.

Bien entendu, cette voiture très spéciale est accompagnée d’un prix très spécial de 4,4 millions d’euros, une jolie somme pour une voiture qui oblige son propriétaire à trimbaler un casque pour l’utiliser. En revanche, ce jouet grandeur nature sera vraisemblablement utilisé sur les circuits fermés du monde entier.