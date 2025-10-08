Audi travaille sur une A4 électrique construite sur une nouvelle plateforme attendue en 2028

Le constructeur veut concurrencer les futures BMW i3 et Mercedes-Benz Classe C avec technologie EQ.

L’A4 électrique sera basée sur la plateforme SSP, qui est attendue en 2028.

Le design de la berline sera inspiré par le Concept C, qui pourrait aussi donner naissance à une nouvelle TT.

Après une pause de quelques années, l’Audi A4 devrait revenir exclusivement en tant que véhicule électrique à partir de 2028.

En effet, le constructeur a déclaré à la publication britannique Autocar qu’un retour de l’A4 est à prévoir une fois que la nouvelle plateforme SSP entrera en production d’ici trois ans.

Pour rappel, le nom A4 a été retiré de la gamme Audi lorsque le modèle à essence a été abandonné à la fin de l’année modèle 2024, après avoir été remplacé par une nouvelle berline A5 Sportback.

Cette décision faisait partie du plan de courte durée du constructeur visant à réserver les chiffres pairs pour les véhicules électriques et les chiffres impairs pour les modèles à combustion dans sa nomenclature.

Bien que l’entreprise ait depuis abandonné cette idée, comme en témoigne la nouvelle A6 qui propose des modèles à essence et électriques, la future A4 devrait être un modèle exclusivement électrique.

Comme mentionné, cette berline électrique utilisera la future plateforme SSP pour véhicules électriques du Groupe Volkswagen, au lieu de la plateforme PPE qui soutient actuellement l’A6 E-Tron électrique.

Cela signifie que la prochaine A4 partagera ses dessous avec des modèles de la plupart des marques de l’entreprise, y compris la prochaine génération de la Volkswagen Golf et de la Skoda Octavia, en plus d’un futur VUS Cupra.

En séparant le développement et l’ingénierie de l’A4 et de l’A6, qui avaient traditionnellement des liens étroits, le constructeur vise à ce que la plus petite berline puisse concurrencer plus directement ses futures rivales de BMW et Mercedes-Benz, qui travaillent actuellement sur leurs propres berlines électriques compactes qui s’appelleront respectivement i3 et Classe C avec technologie EQ.

Audi n’a donné aucune indication sur les détails techniques de la future A4, ni sur aucune voiture qui sera construite sur la plateforme SSP, mais on peut s’attendre à ce qu’elle égale les spécifications ciblées de ses principales rivales. Cela signifie qu’elle aura probablement plus de 600 kilomètres d’autonomie, des vitesses de recharge rapide de 300 kW et environ 400 chevaux dans les versions haut de gamme.

L’Europe et possiblement les États-Unis recevront une version à moteur unique plus efficace et plus abordable, mais cela est peu probable au Canada, où Audi n’a pas vendu d’A4 sans traction intégrale depuis 2019.

En plus de sa nouvelle plateforme, la prochaine A4 devrait également présenter un tout nouveau langage de design pour Audi, qui s’inspirera du Concept C, lequel pourrait également mener à une renaissance du coupé sport TT.

Cela signifie que la future A4 électrique aura probablement un design plus angulaire qu’auparavant, avec une partie avant plus massive dominée par des phares horizontaux minces et des prises d’air robustes de chaque côté d’une calandre rectangulaire étroite. Le profil latéral devrait également afficher des lignes de carrosserie nettes et des flancs assez plats qui se courbent vers de larges passages de roue.

À l’intérieur, la berline adoptera la nouvelle philosophie de la marque des « véhicules définis par logiciel » (software defined vehicles), avec une unité informatique centrale soutenue par des ordinateurs zonaux pour offrir des fonctionnalités plus avancées. Cependant, cela ne signifie pas que tout sera accessible via des écrans, car Audi comprend que les clients préfèrent les boutons et interrupteurs physiques pour les commandes importantes du véhicule.

En combinant une nouvelle plateforme, un nouveau langage de design et une nouvelle philosophie pour la conception et le fonctionnement de l’habitacle, il n’est pas étonnant que le PDG d’Audi, Gernot Döllner, ait déclaré dans une entrevue avec Autocar que le lancement de la nouvelle A4 fera partie du « plus grand changement de l’histoire de l’entreprise ».

Le succès de la future A4 électrique pourrait jouer un rôle clé dans la stabilisation de la situation d’Audi, qui a été affectée par le ralentissement des ventes de VÉ à l’échelle mondiale et par un environnement commercial avec les États-Unis plus difficile que prévu.

Source : Autocar