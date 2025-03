Audi présente la nouvelle A6 Avant dotée de la technologie hybride légère et d’un aérodynamisme amélioré

Audi dévoile la nouvelle A6 Avant 2025, dotée de la technologie hybride MHEV, d’une aérodynamique améliorée et de fonctions numériques avancées.

Le système hybride léger plus d’Audi améliore l’efficacité, les performances et la conduite électrique à basse vitesse.

La nouvelle A6 Avant a un coefficient de traînée de 0,25 pour un meilleur aérodynamisme.

Les écrans numériques avancés, l’éclairage personnalisable et les équipements intérieurs haut de gamme améliorent le confort.

Pas pour l’Amérique du Nord. Nous sommes déçus aussi.

Audi a dévoilé la dernière génération de l’A6 Avant et, cruellement, elle n’est pas destinée aux marchés nord-américains. Cette superbe familiale se caractérise par une efficacité, une aérodynamique et une technologie numérique accrues. Le nouveau modèle intègre le système hybride léger (MHEV plus) d’Audi, une technologie de châssis avancée et un intérieur amélioré avec des écrans numériques et un éclairage personnalisable.

Le coefficient de traînée de l’A6 Avant n’est que de 0,25, le plus bas pour une Avant à moteur à combustion, grâce à des améliorations aérodynamiques telles que de grands rideaux d’air, des prises d’air froid réglables et un aileron arrière redessiné. L’extérieur conserve l’équilibre entre puissance et élégance propre à Audi, avec un empattement long et les ampoules quattro distinctives.

Le système MHEV plus est disponible avec un moteur TDI de 2,0 litres (201 ch) et un moteur TFSI de 3,0 litres (362 ch). Il intègre une batterie de 48 volts, un alterno-démarreur à courroie et un générateur de groupe motopropulseur, ce qui permet un fonctionnement partiellement électrique à basse vitesse et en roue libre. Le système fournit également jusqu’à 170 lb-pi de couple supplémentaire à l’accélération et récupère jusqu’à 25 kW d’énergie à la décélération.

Les quatre roues directrices et la suspension pneumatique adaptative proposées en option améliorent l’agilité et le confort de conduite. Le nouveau système de direction progressive a été renforcé pour une réponse plus directe, tandis que le différentiel sport quattro améliore la stabilité dans les virages.

L’A6 Avant est dotée d’un cockpit numérique avec l’écran panoramique MMI d’Audi et, en option, un écran pour le passager avant semblable à celui de la nouvelle Audi Q5. La technologie d’éclairage numérique comprend sept signatures lumineuses personnalisables et des feux arrière OLED de deuxième génération qui améliorent la visibilité. Parmi les autres équipements haut de gamme figurent un toit en verre panoramique, un système audio Bang & Olufsen 3D et un système de climatisation à quatre zones avec un pack de qualité de l’air en option.

Les commandes européennes de la nouvelle A6 Avant débutent ce mois-ci et les premières livraisons sont attendues en mai 2025. Le modèle de base TFSI 150 kW est proposé à partir de 58 000 euros, tandis que la variante 2,0 TDI MHEV plus est proposée à partir de 61 700 euros.

Alors que la nouvelle A6 berline sera bientôt disponible, tout comme la RS 6, l’A6 Avant ne devrait pas arriver sur nos côtes.