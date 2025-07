Audi dévoilera un concept de voiture sport électrique au Salon de Munich, entre la TT et la R8

La future voiture sport électrique d’Audi devrait reposer sur la plateforme du Porsche 718 EV

Audi confirme qu’un tout nouveau concept de voiture sport électrique sera présenté en septembre au Salon de l’auto de Munich.

Le PDG précise que le modèle se situera « entre la TT et la R8 » et entrera en production d’ici deux ans.

Le véhicule devrait utiliser la plateforme PPE, partagée avec le Porsche 718 EV et le Q6 e-tron.

Audi dévoilera un nouveau concept de voiture sport 100 % électrique en septembre prochain à l’occasion du Salon de l’auto de Munich. Ce dévoilement marquera ce que le constructeur appelle son « moment TT 2.0 », dans le cadre d’une refonte de sa stratégie de design et de produits, à un moment où la marque cherche à raviver l’intérêt autour d’elle en pleine période de turbulence.

Décrit par le PDG d’Audi, Gernot Döllner, comme « ni une TT, ni une R8, mais quelque chose entre les deux », ce nouveau véhicule vise à redonner à Audi un modèle phare inspirant. Rappelons que les deux modèles emblématiques ont récemment été retirés de la gamme, laissant un vide important dans l’offre de voitures sport de la marque.

Döllner a confirmé que le modèle passera à la production d’ici deux ans. Il a qualifié ce futur véhicule de « bâtisseur d’identité » et a précisé qu’il jouera un rôle central dans les efforts de la marque pour reprendre sa place dans un marché en pleine transition vers l’électrification. « Il faut qu’on se remette sur les rails maintenant », a-t-il déclaré.

Même si les spécifications complètes sont encore gardées secrètes, on s’attend à ce que la nouvelle voiture sport électrique offre de meilleures performances que la TT sortante et qu’elle soit entièrement électrique. Elle devrait être construite sur la plateforme PPE (Premium Platform Electric), la même qui sert aux Audi Q6 e-tron, Porsche Macan électrique et au futur Porsche 718 EV.

Des porte-parole d’Audi ont déjà laissé entendre que le développement de ce modèle part « d’une feuille blanche » afin de satisfaire les attentes des fidèles de la marque tout en établissant une nouvelle signature stylistique.

L’e-tron GT, l’actuel porte-étendard électrique d’Audi, n’a pas encore su générer l’enthousiasme ou l’impact culturel des modèles iconiques du passé. Le prochain coupé électrique est donc destiné à jouer ce rôle, actuellement comblé en partie par la RS 6 Avant.

Le concept sera révélé au début du mois de septembre, juste avant sa présentation publique officielle au Salon de Munich.