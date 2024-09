Audi dévoile la troisième génération du VUS Q5

– L’Audi Q5 de troisième génération présente un design plus sportif, une aérodynamique raffinée et un confort amélioré dans l’habitacle.

– La technologie de pointe comprend la « scène numérique » avec les écrans MMI, le système d’exploitation automobile Android et les mises à jour en temps réel.

– Les moteurs disponibles vont du 2.0 TFSI de 204 ch au 3.0 V6 de 362 ch du modèle SQ5.

Audi a présenté la dernière version de son populaire VUS Q5, un pilier important dans le segment des VUS premium de petite taille et de taille moyenne. Le nouveau Q5 arrivera sur les marchés européens au début de l’année 2025 et apportera de nombreuses améliorations au niveau du design, des technologies et des motorisations. Pour l’instant, aucune date n’a été communiquée pour son introduction en Amérique du Nord, mais nous supposons qu’il arrivera plus tard en 2025, potentiellement en tant que véhicule de l’année-modèle 2026.

La nouvelle Audi Q5 a bénéficié d’importants changements au niveau du design extérieur, ce qui lui confère une apparence plus sportive et plus dynamique. La ligne d’épaule affinée, qui s’étend de l’avant à l’arrière, donne au VUS une silhouette plus longue et plus puissante. L’avant présente une calandre Singleframe surélevée, flanquée de rideaux d’air nouvellement conçus, contribuant à la fois à l’esthétique et à l’amélioration de l’aérodynamisme.

Audi s’est également attaché à améliorer l’aéroacoustique du véhicule, pour une conduite encore plus silencieuse. Des éléments tels que le revêtement du soubassement et les rétroviseurs latéraux aérodynamiques réduisent le bruit du vent, tandis que l’option de vitrage acoustique sur les vitres latérales avant améliore encore le confort de l’habitacle.

À l’intérieur, le Q5 a été conçu dans un souci de confort et de praticité. L’habitacle spacieux est doté d’une banquette arrière entièrement réglable, ce qui permet d’augmenter le volume du coffre ou d’améliorer le confort des passagers. L’intérieur comprend également de plus grands compartiments de rangement, plusieurs ports USB-C avec des capacités de charge élevées, ainsi qu’un plateau de charge par induction.

Les mises à jour technologiques abondent dans le nouveau Q5, notamment avec l’introduction de la « scène numérique ». Cela inclut les derniers écrans MMI d’Audi, avec un écran tactile de 14,5 pouces pour le conducteur et un écran de 10,9 pouces pour le passager en option. Le système d’infodivertissement, alimenté par Android Automotive OS, offre des mises à jour en direct.

Le Q5 de troisième génération débute avec trois options de moteur, toutes équipées de la technologie MHEV plus d’Audi. Le moteur 2.0 TFSI d’entrée de gamme développe 204 chevaux, tandis qu’un moteur 2.0 TDI est également disponible. Le modèle haut de gamme SQ5 est équipé d’un moteur V6 TFSI de 3,0 litres développant 362 chevaux. Une fois commercialisés, les deux groupes motopropulseurs à essence MHEV devraient être disponibles ici.

La suspension du Q5 a été repensée pour améliorer le confort et la maniabilité. La suspension en acier de série est désormais dynamisée, et une suspension sportive est disponible en option sur le SQ5. Une suspension pneumatique adaptative est également proposée, permettant aux conducteurs de régler la hauteur et la fermeté du véhicule en fonction de leurs préférences.

Audi produira le nouveau Q5 dans son usine de San José Chiapa au Mexique. L’usine, certifiée par l’Alliance for Water Stewardship, utilise des méthodes de production qui préservent les ressources, notamment des systèmes avancés de recyclage de l’eau et des pratiques efficaces de gestion des déchets. L’usine est en bonne voie pour atteindre une production neutre en CO2.

La nouvelle Audi Q5 s’appuie sur les points forts de ses prédécesseurs. Le Q5 est l’élément clé de la gamme Audi, car il est et restera probablement son best-seller mondial. La nouvelle itération de troisième génération, avec son mélange de design sportif, de technologie de pointe et de performances polyvalentes, le maintiendra sans aucun doute au sommet.