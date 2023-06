Au revoir l’Arteon, bonjour l’ID.7 : Volkswagen renouvelle sa gamme

Volkswagen abandonne la VW Arteon à faible volume et se concentre sur les modèles à fort volume.

L’arrivée de l’ID.7, avec 99 % de configurations en moins, met l’accent sur la rationalisation de la production.

Le changement stratégique de VW marque une évolution décisive vers l’électrification.

Volkswagen, dans le cadre d’un changement stratégique significatif, a annoncé l’abandon de son modèle à faible volume, la VW Arteon, afin d’optimiser sa gamme de produits et de se concentrer davantage sur les modèles à fort volume. Cette décision s’inscrit dans le cadre du programme global de performance du constructeur automobile, « ACCELERATE FORWARD | Road to 6.5 », qui vise à améliorer la rentabilité et l’efficacité.

L’Arteon, un modèle haut de gamme connu pour son design élégant et ses caractéristiques robustes, n’a pas atteint le volume de ventes escompté, ce qui a conduit Volkswagen à prendre la décision de rationaliser sa gamme. Bien que l’Arteon ait eu un attrait unique, la stratégie de l’entreprise se concentre désormais davantage sur les véhicules ayant un volume de ventes plus important. Ce changement de stratégie vise à aider l’entreprise à atteindre un rendement durable de 6,5 % sur les ventes d’ici à 2026.

Parallèlement, Volkswagen s’apprête à redéfinir sa gamme avec l’introduction de l’ID.7, un exemple de la nouvelle orientation de la marque. L’entreprise vise à simplifier l’expérience du client avec ce modèle, en offrant 99 % d’options de configuration en moins par rapport à la Golf 7. Cette décision stratégique vise à réduire la complexité et à améliorer l’efficacité globale du processus de production.

L’arrivée de l’ID.7 témoigne de l’engagement de Volkswagen en faveur de la mobilité électrique, dans le cadre de son plan plus large de réduction des émissions de carbone et de contribution à une industrie automobile plus durable. Avec des modèles rationalisés comme l’ID.7, Volkswagen espère répondre avec plus de souplesse aux fluctuations du marché, maximiser l’utilisation de la capacité de l’usine et, par conséquent, la rentabilité.

En résumé, la décision de Volkswagen d’abandonner la VW Arteon et d’introduire l’ID.7 marque un tournant crucial dans la stratégie de la marque. L’objectif est clair : rationaliser l’offre, accroître l’efficacité, se concentrer sur les modèles de volume et s’orienter résolument vers un avenir fondé sur la mobilité électrique.