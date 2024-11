Asahi Kasei et Honda lancent une coentreprise de séparateurs de batteries lithium-ion au Canada

– Asahi Kasei et Honda créent une coentreprise pour produire des séparateurs de batteries lithium-ion au Canada.

– Honda investit 417 millions de dollars canadiens dans la production de composants de haute performance pour les véhicules électrifiés.

– La nouvelle usine de l’Ontario commencera à produire d’ici 2027, faisant ainsi progresser la chaîne d’approvisionnement nord-américaine en batteries pour véhicules électriques.

Asahi Kasei Corporation et Honda Motor Co. Ltd ont annoncé leur intention d’établir une coentreprise au Canada pour produire des séparateurs de batteries lithium-ion. Cette décision fait suite à un accord d’actionnaires visant à transformer la filiale d’Asahi Kasei, E-Materials Canada Corporation, en une nouvelle entité détenue conjointement. La société restructurée portera provisoirement le nom de Asahi Kasei Honda Battery Separator Corporation, Honda Canada inc. acquérant une participation de 25 %.

L’investissement de Honda dans la nouvelle entreprise s’élève à environ 417 millions de dollars. La collaboration vise à fusionner les technologies des matériaux d’Asahi Kasei avec l’expertise de Honda en matière d’électrification afin de fabriquer des séparateurs avancés pour les batteries lithium-ion, qui serviront les objectifs à long terme de Honda en matière de production de véhicules électriques.

L’entreprise a pour objectif de commencer ses activités au début de 2025, sous réserve des approbations réglementaires. La nouvelle société opérera à partir de Port Colborne, en Ontario, avec un investissement en capital d’environ 240 millions de dollars, structuré avec Asahi Kasei détenant une participation de 75 % et Honda Canada inc. détenant les 25 % restants.

Ce projet commun comprendra la construction d’une installation de fabrication conçue pour les séparateurs de batteries lithium-ion Hipore, intégrant la production de films de base et les processus de revêtement. L’investissement total est estimé à 180 milliards de yens, et la capacité de production atteindra environ 700 millions de m² par an lorsque les opérations commenceront en 2027.

L’investissement de 15 milliards de dollars de Honda au Canada fait partie de sa stratégie plus large visant à développer une chaîne d’approvisionnement pour les véhicules électriques et à soutenir son objectif de neutralité carbone d’ici 2050. Ryu Taniguchi, président d’Asahi Kasei Battery Separator Corp. s’est dit convaincu que ce partenariat ferait progresser les solutions de stockage d’énergie et l’infrastructure des VE en Amérique du Nord.