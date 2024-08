Après la M5 Touring, BMW pourrait amener la M3 Touring en Amérique du Nord

Cela concerne la prochaine génération de la familiale de performance, qui pourrait être électrique.

Les dirigeants de BMW vont observer les chiffres de ventes de la M5 Touring en Amérique pour guider leur décision au sujet de la M3 Touring.

Une pétition pour amener la génération actuelle avait amassé plus de 49 000 signatures en 2022.

BMW envisage de commercialiser la M3 Touring en Amérique du Nord, en fonction des ventes de la M5 Touring.

Après qu’Audi ait décidé de lancer la nouvelle RS6 Avant de ce côté-ci de l’Atlantique, BMW a choisi de faire de même avec sa nouvelle génération de M5 Touring, ce qui en fait la première version de cette familiale haute performance à être vendue aux États-Unis et au Canada.

Aujourd’hui, le constructeur bavarois indique qu’il pourrait également nous proposer la M3 Touring, plus petite, en fonction de la popularité de la M5 Touring.

C’est une excellente nouvelle pour les passionnés de conduite qui ont besoin de plus d’espace qu’une berline M3 ou M5 ne peut en offrir, mais qui ne veulent pas passer à un VUS comme le X5 M.

Bien sûr, cela n’a pas encore été confirmé et la marque a déclaré que nous ne verrions pas la génération actuelle de la M3 Touring car il ne serait pas logique de la faire homologuer pour le marché américain alors que le travail sur sa remplaçante est déjà en cours.

En effet, le processus d’homologation est long et très coûteux, ce qui est d’autant plus vrai dans le cas de la M3 Touring que la Série 3 familiale régulière avec laquelle elle partage sa structure n’est pas vendue ici pour aider à amortir le coût.

Quant à la prochaine génération, son homologation pour le marché nord-américain avant son lancement devrait être plus économiquement viable puisque le modèle pourrait être commercialisé pendant de nombreuses années avant d’être également remplacé.

En outre, la nouvelle génération de la M3 devrait être entièrement électrique, ce qui signifie qu’elle n’aura pas à subir tous les tests d’émissions auxquels les véhicules à moteur à combustion doivent se soumettre avant de recevoir le feu vert.

Comme nous l’avons déjà mentionné, les dirigeants de BMW suivront de près les performances commerciales de la M5 Touring au cours des prochaines années afin d’évaluer l’intérêt pour les familiales rapides en Amérique du Nord avant de prendre une décision définitive sur la M3 Touring.

Bien que ce modèle ne s’adresse pas à un grand nombre d’acheteurs en raison de son prix, qui sera certainement élevé, une pétition lancée à la fin de 2020 dans l’espoir de convaincre BMW de ramener l’actuelle M3 Touring en Amérique avait recueilli plus de 49 000 signatures seulement un an et demi plus tard, ce qui montre qu’il existe un marché relativement important pour ce type de véhicule dans notre pays.

Source : Carbuzz