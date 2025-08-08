Après 19 ans, l’Acura RSX renaît en VUS électrique de luxe

Acura ressuscite l’appellation RSX après 19 ans d’absence, avec un prototype de VUS 100 % électrique propulsé par le système d’exploitation ASIMO de Honda.

Retour de la RSX après 19 ans, cette fois en prototype de VUS électrique

Intègre le système d’exploitation ASIMO de Honda, offrant des capacités d’optimisation ultra-personnalisées

Passe d’un héritage de coupé sport à un VUS électrique de luxe

Acura lèvera le voile sur le Prototype RSX, ramenant une appellation disparue depuis 2006, année où le coupé sport RSX avait quitté le marché nord-américain. Ce prototype de VUS 100 % électrique donne un avant-goût du modèle de série attendu chez les concessionnaires canadiens dans la seconde moitié de 2026, marquant le grand retour du nom RSX après près de deux décennies.

La première mondiale du prototype se fera lors de la prochaine Monterey Car Week. L’événement signera la transformation de la RSX, autrefois coupé sport abordable, en un VUS électrique de luxe. Ce retour s’inscrit dans la stratégie d’Acura qui consiste à miser sur des noms patrimoniaux pour accélérer son virage vers l’électrification.

Le Prototype RSX reprend les bases de design établies par le concept Acura Performance EV, dévoilé au même rendez-vous californien en 2024. Le modèle de série sera le premier d’Acura conçu sur une toute nouvelle plateforme électrique développée à l’interne, marquant ainsi la volonté de la marque de s’appuyer sur sa propre technologie et de délaisser la plateforme Ultium de GM utilisée pour l’actuel ZDX.

Le système ASIMO OS propulse la nouvelle plateforme électrique

La RSX sera lancée avec ASIMO OS, le système d’exploitation maison de Honda dévoilé au CES 2025. Ce dernier tire son nom du robot ASIMO, présenté en 2000 et devenu un symbole de la recherche en robotique. Honda avait conçu ASIMO dans le cadre de recherches fondamentales visant à aider les gens et à coexister harmonieusement dans la société.

ASIMO OS assure la gestion intégrée des unités de contrôle électronique de plusieurs systèmes du véhicule, dont la conduite automatisée, les aides à la conduite avancées et l’infodivertissement embarqué. Il permet aussi des mises à jour logicielles à distance, améliorant en continu les fonctions et services en fonction des préférences et besoins propres à chaque conducteur.

Ce système offre une « optimisation ultra-personnalisée » qui adapte l’expérience de mobilité à chaque utilisateur. Grâce aux mises à jour constantes, l’expérience numérique et les commandes dynamiques intégrées peuvent évoluer bien après l’achat, permettant à Honda de proposer une expérience de propriété véritablement sur mesure.

La nouvelle plateforme électrique a été conçue entièrement à l’interne, marquant un virage stratégique qui devrait servir de base aux futurs modèles électriques d’Acura et donner à la marque un contrôle accru sur les caractéristiques et le réglage des performances de ses véhicules.

Production à l’Ohio EV Hub aux côtés de l’Integra

La fabrication de la RSX se fera au Honda EV Hub, en Ohio, sur la même ligne que l’Acura Integra à essence. Cette flexibilité de production permet d’assembler à la fois des véhicules traditionnels et électriques, en combinant des composantes locales et importées.

Cette stratégie s’inscrit dans les objectifs d’efficacité manufacturière de Honda, tout en maintenant des standards de qualité uniformes pour les deux types de motorisation. La proximité de l’usine avec le marché canadien offrira aussi des avantages logistiques pour la distribution vers les concessionnaires Acura du pays.

Le Prototype RSX perpétue la tradition d’Acura de présenter des concepts à la Monterey Car Week, dans la lignée du concept NSX en 2013, du Precision Concept en 2016, du Type S Concept en 2019 et du Precision EV Concept en 2022. Le Performance EV Concept d’origine se distinguait par un style agressif inspiré des hydroptères de luxe, avec une peinture « Moonlit White Pearl » et des éléments de design rendant hommage à la NSX de deuxième génération.

Même si les spécifications techniques, l’autonomie et les prix n’ont pas encore été dévoilés, la RSX vise clairement le segment des VUS électriques de luxe pour son arrivée prévue fin 2026. Ce retour sous forme de VUS marque une rupture avec l’héritage de coupé sport, alors qu’Acura cherche à bâtir une gamme complète de véhicules électriques axés sur la performance pour le marché canadien, en misant sur la nostalgie de ses noms mythiques.