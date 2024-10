Alpine dévoile l’A390_β Electric Sport Fastback

– L’A390_β fait partie du Garage de rêve entièrement électrique d’Alpine, après l’A290.

– Le design fastback élégant allie l’aérodynamisme à l’ADN de course d’Alpine et à la facilité d’utilisation au quotidien.

– La production débutera en 2025 dans l’usine Alpine de Dieppe, perpétuant ainsi l’héritage de haute performance de la marque.

Alpine a révélé le concept A390_β, qui fait partie de la deuxième phase de la gamme de véhicules électriques Dream Garage de la marque. Le fastback sportif 100 % électrique succède à l’A290 et suivra la future A110 électrique. L’A390_β représente une étape importante dans la transition d’Alpine vers une gamme de voitures de sport entièrement électriques. Comme nous le savons, le constructeur automobile s’intéresse à l’Amérique du Nord, et ce pourrait être le modèle qui lui donnera le coup d’envoi.

Le concept Dream Garage d’Alpine est un trio de voitures de sport électriques conçues pour répondre à différents besoins de conduite. L’A290 est conçue pour les environnements urbains, l’A390_β offre polyvalence et performance, et la future A110 électrique s’adressera aux amateurs de conduite haute performance. Cette collection souligne la transition d’Alpine des moteurs à combustion interne vers un avenir entièrement électrique.

L’A390_β respecte les conventions de dénomination traditionnelles d’Alpine. Le « A » fait référence à la marque, le « 3 » indique la taille du véhicule et le « 90 » souligne ses capacités polyvalentes. La lettre grecque bêta (β) reflète le stade de développement du véhicule, indiquant qu’il s’agit d’un avant-goût du modèle de production prévu pour 2025.

Le concept A390_β est un fastback élégant et dynamique inspiré par des éléments naturels tels que les gouttelettes d’eau, qui confèrent au véhicule à la fois fluidité et efficacité aérodynamique. Le design reste fidèle à l’approche minimaliste et haute technologie d’Alpine. Sa structure monolithique en forme de bulle est conçue pour l’esthétique et la fonction, avec des éléments aérodynamiques tels qu’un « pont volant » à l’avant et de larges écopes latérales qui améliorent le flux d’air.

L’extérieur arbore la couleur « Bleu Specular », signature d’Alpine, qui passe d’un bleu vif à des tons plus profonds. Un dispositif d’éclairage baptisé « Cosmic Dust » apparaît à l’avant et à l’arrière, ajoutant un effet visuel saisissant rappelant celui d’une comète traversant l’atmosphère.

Le design intègre des éléments reflétant la force et la pureté de la roche, des minéraux et de la neige, ce qui se traduit par un véhicule solide et léger. Les roues de la voiture, inspirées de la structure cristalline des flocons de neige, en sont la preuve la plus évidente. Les roues de 22 pouces à l’avant et de 23 pouces à l’arrière sont dotées d’un rebord central transparent, donnant l’impression d’une fine couche de glace. Ce choix de design met également en valeur les capacités de la voiture en matière de vectorisation active du couple. L’arrière de la voiture est doté d’une bande lumineuse rétractable qui s’étend jusqu’à 80 mm, réduisant ainsi la traînée aérodynamique et augmentant l’autonomie.

L’A390_β représente la vision d’Alpine pour l’avenir des voitures de sport électriques. S’appuyant sur son héritage dans le domaine du sport automobile, Alpine vise à proposer un véhicule qui concilie le raffinement d’une voiture de route de luxe et les capacités de performance d’une machine prête à rouler sur circuit. La version de production de l’A390_β sera construite en France, dans l’usine historique de Dieppe, et sa sortie est prévue pour 2025.