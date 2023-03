Alfa Romeo pourrait ramener l’Alfetta comme concurrente à la Toyota GR86

Ce modèle pourrait être un «fastback» à deux ou cinq portes.

Il pourrait partager sa mécanique avec le Tonale.

L’Alfetta sera probablement offerte seulement en Europe

Alfa Romeo affirme qu’elle a l’intention de ramener un petit fastback dans sa gamme, peut-être sous le nom d’Alfetta.

Peu de détails sont connus pour le moment sur ce futur modèle puisqu’il n’est pas attendu avant 2027 ou 2028, c’est pourquoi il n’est pas encore tout à fait clair s’il s’agira d’un modèle à deux ou cinq portes.

Les deux résultats sont possibles puisque des plans antérieurs évoqués en 2018 prévoyaient le retour de la GTV, un modèle qui a traditionnellement toujours été à deux portes, tandis que des développements plus récents indiquent que ce modèle à venir pourrait remplacer la Giulietta, qui est une voiture à hayon à cinq portes.

Le PDG de la marque ayant déclaré dans une entrevue que ce modèle aurait une forme fastback, il est probable que même si l’Alfetta est un modèle à cinq portes, son apparence générale sera assez différente de celle de l’actuelle Giulietta.

Si la voiture est en fait une deux portes, tout porte à croire qu’elle pourrait viser directement la Toyota GR86 et la Subaru BRZ puisqu’il s’agira également d’une petite voiture sportive.

Les informations officielles concernant les motorisations et les plateformes n’ont pas encore été révélées, mais il est possible que l’Alfetta les partage avec le Tonale, le plus petit VUS de la marque.

Cela signifie que le nouveau modèle pourrait être proposé à la fois en version essence et en version hybride rechargeable.

Les petits modèles n’étant pas très populaires en Amérique du Nord, il est peu probable que l’Alfetta traverse l’Atlantique.

De plus, le PDG de la marque a déclaré qu’il savait qu’un tel modèle était une « formule très européenne », ce qui signifie qu’il ne devrait pas séduire beaucoup d’acheteurs en dehors du continent.

C’est pourquoi le lancement de l’Alfetta dépend du succès du Tonale et d’autres modèles à venir, comme le grand VÉ actuellement en cours de développement aux États-Unis.

Si ces modèles obtiennent de bons résultats en termes de ventes et d’image de marque à travers le monde, le constructeur pourra alors se permettre de travailler sur un nouveau modèle destiné uniquement à l’Europe.

Source : Drive