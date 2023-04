Alfa Romeo a commencé la production du Tonale PHEV pour l’Amérique du Nord

Les premières unités du Tonale PHEV arriveront aux États-Unis en juin.

Cette version aura 48 kilomètres d’autonomie et une puissance de 285 chevaux.

Les acheteurs américains n’auront droit qu’à la version branchable alors que les canadiens pourront aussi choisir un 2.0L turbo.

La version nord-américaine de l’Alfa Romeo Tonale PHEV 2024 a commencé à sortir de la chaîne de montage vendredi dernier.

Le nouveau multisegment compact sera construit à l’usine Giambattista Vico de Naples, en Italie, qui produira également le Dodge Hornet.

Selon Alfa Romeo, les premières unités du Tonale PHEV arriveront en Amérique du Nord en juin.

Cette version du Tonale est dotée d’un nouveau groupe motopropulseur qui combine un moteur turbocompressé de 1,3 litre et un moteur électrique de 90 kW qui tire son énergie d’une batterie de 15,5 kWh.

Le Tonale PHEV dispose ainsi d’une autonomie de 48 kilomètres en mode électrique et d’une puissance de 285 chevaux, la plus élevée de sa catégorie.

Cette version sera la seule proposée aux États-Unis, où elle sera vendue à partir de 42 995 dollars, mais les acheteurs canadiens pourront choisir un Tonale non hybride équipé d’un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres.

Cette version sera également plus puissante que ses concurrentes, avec une puissance de 268 chevaux et un couple de 295 lb-pi, et permettra à Alfa Romeo de proposer un petit VUS plus abordable puisque le PHEV sera proposé à partir de 54 995 $ au Canada.

Bien qu’il ne soit pas construit en Amérique, le Tonale peut bénéficier d’un crédit d’impôt pour VÉ de 7 500 $ pour les clients à la location aux États-Unis. Au Canada, les incitatifs fédéraux peuvent atteindre 5 000 dollars et certaines provinces offrent des remises supplémentaires.

Bien que les deux modèles soient étroitement liés, Dodge n’a pas annoncé le début de la production du Hornet PHEV 2024, ce qui signifie que l’Alfa est susceptible d’arriver sur le marché en premier.