Airstream collabore avec Porsche sur une roulotte aérodynamique

Il ne s’agit que d’un concept pour le moment.

Cette roulotte peut être remorquée par des VÉ ou des petites voitures à combustion.

Les innovations incluent un toit relevable, un « hayon » arrière et une suspension active.

Airstream a dévoilé le résultat de sa collaboration avec Porsche : une petite roulotte futuriste baptisée Studio F.A. Porsche Concept.

À première vue, cette caravane ressemble à une version modernisée du design classique d’Airstream grâce à ses angles arrondis et à sa peau en aluminium incurvée, mais elle comporte un certain nombre d’innovations.

Par exemple, le concept est équipé d’une sorte de hayon à l’arrière qui s’ouvre comme sur certains vieux VUS en basculant la vitre vers le haut et en abaissant la partie inférieure à l’horizontale.

Ce hayon crée une expérience beaucoup plus ouverte et les sièges intégrés dans la partie inférieure permettent à deux personnes de s’asseoir à l’extérieur tout en étant à l’ombre de la fenêtre ouverte.

Pour une protection encore plus grande, Airstream indique qu’il est possible d’installer des auvents pour protéger les occupants du soleil.

À l’intérieur du véhicule récréatif, toutes les commodités attendues sont présentes, comme une salle de bain, une cuisinière à deux brûleurs, un grand évier de cuisine, une télévision et de nombreux espaces de rangement.

Afin d’augmenter la hauteur sous plafond et d’offrir plus de confort aux occupants de grande taille, la section centrale du toit peut être relevée à l’arrêt.

Airstream n’a pas révélé beaucoup de détails techniques sur ce concept, mais les photos montrent des panneaux solaires installés sur la section mobile du toit, ce qui suggère que la caravane pourrait tirer une partie de son énergie de sources renouvelables afin de prolonger les aventures hors réseau.

L’entreprise indique que cette caravane a été conçue pour accueillir deux personnes et qu’elle n’offre qu’un seul aménagement qui place la cuisine à l’avant et la dînette (qui se transforme en lit la nuit) le long du hayon arrière, la salle de bains occupant le côté gauche de la caravane.

Pour permettre de tracter le Studio F. A. Porsche Concept avec des véhicules plus petits et réduire son impact sur l’autonomie des VÉ, Airstream a utilisé des matériaux plus légers et amélioré son aérodynamisme.

En effet, plusieurs pièces de cette remorque sont réalisées en fibre de carbone, comme les poignées du hayon. C’est peut-être là que l’influence de Porsche est la plus visible puisque le constructeur a l’habitude de travailler avec ce matériau dans ses voitures de course.

Selon le constructeur de VR, la forme de l’arrière de la remorque permet de réduire son coefficient de traînée en évacuant l’air et son dessous a été rendu affleurant, sans éléments susceptibles d’accrocher l’air.

Une autre innovation majeure présente dans ce concept est une nouvelle suspension adaptative qui peut s’abaisser à des vitesses d’autoroute pour augmenter l’efficacité du véhicule de remorquage.

Cette suspension, combinée à la longueur réduite de 16,4 pieds de la caravane, en fait le premier produit Airstream à pouvoir entrer dans un garage résidentiel ordinaire, ce qui signifie que les acheteurs qui ne sont pas autorisés à laisser une caravane dans leur allée n’ont pas à l’entreposer loin de chez eux.