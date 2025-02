Acura prévoit une croissance des ventes de 20 % en 2025, stimulée par le nouveau multisegment ADX

Acura prévoit son volume de ventes le plus élevé depuis une décennie grâce à la forte demande de VUS et de VE en 2025.

Acura prévoit une croissance des ventes de 20 % en 2025, stimulée par le lancement du multisegment compact ADX. En 2024, les ventes de VUS ont dépassé les 100 000 unités, grâce aux excellentes performances des MDX, RDX, ZDX et Integra. L’ADX vise à attirer des acheteurs plus jeunes, élargissant ainsi la clientèle d’Acura.



Acura prévoit une augmentation de 20 % du volume de ses ventes en 2025, grâce au lancement du tout nouveau multisegment compact ADX, qui est positionné pour attirer une nouvelle génération d’acheteurs. Prévu pour le début de l’année 2025, l’ADX servira de porte d’entrée à la marque, le responsable des ventes d’Acura soulignant qu’il « apportera une toute nouvelle base de clients ».

La croissance prévue s’appuie sur les solides performances d’Acura en 2024. Les ventes de VUS ont dépassé les 100 000 unités aux États-Unis pour la première fois depuis 2021, avec une augmentation de 18 % au second semestre et de 4 % d’une année sur l’autre. Le MDX a dépassé les 50 000 unités pour la deuxième année consécutive, maintenant des taux de rotation élevés malgré les contraintes de stock. Les ventes du RDX ont augmenté de 10 % pour atteindre 42 988 unités, tandis que le ZDX tout électrique a enregistré 7 391 unités vendues, avec une moyenne de plus de 1 100 ventes mensuelles au cours de la seconde moitié de l’année, avec un pic en décembre.

L’Integra d’Acura a également enregistré d’excellents résultats, avec plus de 24 000 unités vendues malgré les limitations de stock liées aux préparatifs de la production de véhicules électriques dans l’Ohio. L’Integra a conservé sa position de leader sur le segment, avec plus de 41 % des ventes au détail. Avec seulement quelques acteurs, tels que l’Audi A3 et la BMW Série 2, toutes deux plus chères, l’avenir de l’Integra semble assuré.

Bien que nous n’ayons pas pu obtenir immédiatement les résultats des ventes d’Acura au Canada en 2024, nous pensons également que l’ADX jouera un rôle clé dans la croissance future d’Acura, en ciblant des acheteurs plus jeunes et en élargissant l’attrait de la marque. Dans une certaine mesure, nous pouvons voir l’ADX jeter une ombre sur la TLX et l’Integra, malgré leur valeur et leur position méritée dans la gamme de la marque haut de gamme de Honda.