Acura dévoile un nouveau design électrique au Monterey Car Week après le lancement du ZDX 2024

Acura dévoile le design de l’Electric Vision au Monterey Car Week.

L’équipe de design de Los Angeles explore l’esthétique des performances de l’ère des véhicules électriques.

Le design présente des proportions puissantes et un éclairage de signature vert néon.

Acura a récemment surpris les enthousiastes du prestigieux Monterey Car Week en leur donnant un aperçu de son Electric Vision. Cette surprise a eu lieu juste après la présentation en première mondiale de ses modèles ZDX et ZDX Type S 2024. Chaque année, la péninsule de Monterey sert de plateforme à Acura pour présenter ses visions de produits à venir, et cette année n’a pas dérogé à la règle.

L’étude de design électrique, née du studio de design Acura de Los Angeles, laisse entrevoir les intentions d’Acura alors que la marque s’oriente vers un avenir sans émissions. Le design innovant se caractérise par des proportions de performance palpitantes, une silhouette puissamment sculptée, des revêtements contrastés et une signature lumineuse vert néon qui attire l’attention. L’ensemble de ces éléments illustre l’évolution continue du langage de conception Precision Crafted Performance d’Acura.

Dave Marek, directeur exécutif de la création d’Acura, a donné son avis sur le processus de création en déclarant : « Notre équipe de conception Acura à Los Angeles rêve de l’avenir de l’Acura Precision Crafted Performance à l’ère des véhicules électriques ». Il a ajouté que le dernier modèle de haute performance entièrement électrique inspire le studio à repousser les limites, et que l’équipe était impatiente de partager ses progrès avec les fans d’Acura.

Par ailleurs, les projecteurs se sont également braqués sur les ZDX et ZDX Type S 2024. Ces modèles révolutionnaires seront les premiers SUV de performance entièrement électriques d’Acura et devraient arriver sur le marché au début de l’année prochaine. Le ZDX Type S est particulièrement remarquable : avec une puissance prévue de 500 chevaux, il promet d’être le SUV le plus rapide et le plus puissant de l’histoire de la marque. Cet engagement en faveur de l’éthique de la marque, à savoir la précision des performances, démontre l’engagement d’Acura en faveur de son avenir électrifié.