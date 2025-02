Acura annonce les prix canadiens du tout nouveau VUS compact ADX

Acura fait son entrée dans le segment des VUS compacts haut de gamme avec le nouveau modèle d’entrée de gamme ADX.

Le tout nouveau Acura ADX débute à 44 980 $ avec trois versions offrant la traction intégrale de série.

Caractéristiques haut de gamme incluant un toit ouvrant panoramique, un système audio Bang & Olufsen en option et des sièges avant ventilés.

Moteur turbo de 1,5 litre jumelé à une CVT sport, arrivant chez les concessionnaires canadiens ce printemps.

Acura Canada a dévoilé les détails de prix pour son tout nouveau VUS compact ADX 2025, qui fera son entrée chez les concessionnaires à travers le pays ce printemps. Premier du genre pour la marque, l’ADX servira de point d’accès à l’univers des performances de luxe Acura, avec un prix de départ de 44 980 $.

L’ADX marque la première incursion d’Acura dans le segment des VUS compacts haut de gamme, en offrant la traction intégrale de série sur toutes les versions.

Trois versions de l’ADX, de 44 980 $ à 51 480 $, avec la traction intégrale de série

La gamme 2025 de l’ADX comprend trois versions distinctes, toutes dotées de la traction intégrale de série. La version de base de l’ADX est offerte à 44 980 $, l’ADX A-SPEC plus sportive est affichée à 46 980 $, tandis que la version haut de gamme ADX Platinum Elite A-SPEC est proposée à 51 480 $.

« L’Acura ADX est notre tout nouveau VUS compact haut de gamme qui servira de porte d’entrée à notre marque, en accueillant de nouveaux passionnés canadiens d’Acura dans l’univers de la performance, » a déclaré James Marchand, vice-président adjoint d’Acura Canada. « L’ADX regorge de caractéristiques haut de gamme et de technologies dans un format compact, dynamique et agréable à conduire, le tout à un prix abordable. »

La version de base de l’ADX comprend un toit ouvrant panoramique, des sièges avant chauffants, une climatisation automatique à deux zones, des bouches d’aération à l’arrière et un hayon à commande électrique. Côté technologie, elle est équipée d’un tableau de bord numérique de 10,2 pouces, d’un écran tactile de 9 pouces, de la compatibilité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto, d’une connectivité Wi-Fi et d’un chargeur sans fil de 15 W pour téléphone intelligent.

L’ADX A-SPEC intermédiaire ajoute des éléments esthétiques sportifs, comme des antibrouillards à DEL, des garnitures extérieures inférieures noir lustré et des roues de 19 pouces. L’habitacle propose des sièges en Ultrasuede, des sièges avant ventilés, un volant à base plate en cuir perforé, un éclairage d’ambiance à DEL, des pédales sport en acier inoxydable et des surpiqûres rouges contrastantes.

Pour les acheteurs en quête de luxe ultime, la version haut de gamme Platinum Elite A-SPEC offre des rétroviseurs noir lustré, des roues Berlina Black de 19 pouces, Google intégré avec un forfait de données gratuit de trois mois, des capteurs de stationnement avant et arrière, une caméra à vision panoramique et un système audio haut de gamme Bang & Olufsen à 15 haut-parleurs.

Tous les modèles ADX sont propulsés par un moteur VTEC turbo de 1,5 litre, similaire à celui de l’Integra. Une transmission à variation continue (CVT) à calibrage sportif est de série, avec des palettes de changement de vitesse en métal, une réduction anticipée au freinage et une programmation Step Shift simulant les changements de rapport en forte accélération.

Les dispositifs de sécurité incluent la suite AcuraWatch d’aides à la conduite, la structure de carrosserie ACE et de nouveaux coussins gonflables avant de nouvelle génération pour le conducteur et le passager.

L’Acura ADX 2025 arrivera chez les concessionnaires canadiens ce printemps, élargissant la gamme de VUS d’Acura en ajoutant une option d’entrée de gamme sous les modèles RDX et MDX existants.