À regarder : La voiture volante Xpeng X3 complète son premier essai de vol

La voiture-drone prend son envol pour la première fois.

Les voitures VTOL pourraient régler les problèmes de circulations. Pour certains.

Le constructeur chinois de véhicules électriques Xpeng vient de diffuser une vidéo de son nouveau prototype de voiture volante. Baptisé X3, il ressemble à un drone quadcopter à grande échelle. Une voiture dotée de quatre rotors fixés au sommet qui lui permettent de passer de la conduite au vol VTOL.

La vidéo montre le Xpeng X3 en train de décoller, de faire un petit vol vers l’avant, puis de faire un vol stationnaire. Ce n’est pas le décollage le plus stable, mais le vol semble se stabiliser ensuite. Il ne s’agit encore que d’un prototype, donc c’est probablement un problème facile à résoudre pour l’équipe logicielle. Après le vol stationnaire, le X3 fait un virage et revient pour un atterrissage facile.

Plus tôt en octobre, le Xpeng X2 a effectué son premier vol public. Ce concept de voiture volante est un drone quadcoptère comme le X3, mais au lieu de roues, il a des patins semblables à ceux d’un hélicoptère. Il est performant sur le plan du vol, mais pas sur celui de la voiture. Le X3 a des roues, pour commencer. Et les pales du rotor sont à hauteur de tête, et non à hauteur de taille comme celles du X2

Au-delà du vol d’essai montré, Xpeng affirme que le X3 a été soumis à des tests, notamment en vol avec une panne de moteur simulée. En mode drone, la voiture est pilotée en utilisant le volant pour tourner et le levier de vitesse pour avancer et reculer. Sur la route, elle se conduit comme une voiture normale.

Si les voitures volantes à décollage et atterrissage vertical peuvent potentiellement réduire les embouteillages sur les routes, elles présentent des défis particuliers, notamment la nécessité pour les conducteurs d’apprendre à gérer le trafic dans une dimension supplémentaire.