Le SVEM passe aux mains du SIAM

Les amateurs vont pouvoir profiter des deux salons pendant quelques saisons encore.

C’est la direction du SIAM qui va se charger de l’organisation du SVEM à l’avenir.

Le Salon International de l’Auto de Montréal (ou SIAM pour les habitués) vient d’annoncer qu’il venait de faire l’acquisition du Salon du véhicule électrique de Montréal (SVEM). Les amateurs d’automobiles en général n’ont rien à craindre, du moins à court et moyen terme, car les deux salons vont poursuivre leurs opérations distinctes. C’est d’ailleurs le personnel de l’équipe du SIAM qui va prendre la relève de l’organisation et la logistique du SVEM.

La prochaine édition du SVEM ouvrira ses portes les 2, 3 et 4 mai 2025 au Stade IGA au Parc Jarry. Les travaux au Stade Olympique de Montréal, lieu retenu pour le SVEM au fil des récentes campagnes, forcent les organisateurs à se déplacer dans ce nouvel emplacement. La direction du SIAM a d’ailleurs affirmé son intention de conserver l’ADN du Salon du véhicule électrique de Montréal.

Ils ont dit :

« Nous sommes ravis de cette transaction qui nous permet de mettre à profit notre savoir-faire et d’élargir notre offre. Il est essentiel pour nous de présenter un Salon du véhicule électrique de Montréal 2025 encore plus fort, en s’appuyant sur les bases solides qui ont fait sa réputation ces dernières années. Dans l’immédiat, notre priorité est de présenter un événement en 2025 et de propulser la marque vers de nouveaux sommets grâce à notre expertise, tout en respectant son identité et l’expérience client à laquelle ses visiteurs sont habitués. », souligne Denis Dessureault, vice-président exécutif du Salon international de l’Auto de Montréal (SIAM). « Quand nous avons appris que le SVEM pourrait changer de mains, nous avons rapidement démontré de l’intérêt. Le SIAM a été le premier événement au pays à présenter une zone électrique au milieu des années 2000, c’était impératif pour notre organisation de consolider notre rôle de chef de file dans la grande région de Montréal. »

« Nous sommes heureux d’avoir cédé notre implication dans le SVEM à l’équipe du Salon International de l’auto de Montréal et nous sommes persuadés qu’elle assumera la progression, le suivi et la qualité de l’événement. Depuis de nombreuses années, le SIAM est reconnu comme le chef de file en promotion d’événements automobiles et c’est la raison pour laquelle nous avons choisi cette organisation. », a déclaré Luc Saumure, cofondateur du Salon du véhicule électrique de Montréal (SVEM).

« Au cours des prochains mois, nous allons assurer la transition entre les équipes pour continuer à positionner le SVEM comme une référence incontournable en matière de mobilité électrique au Québec et ainsi garantir sa pérennité. », a aussi ajouté Louis Bernard, également cofondateur du SVEM.