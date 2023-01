GM songerait à une camionnette compacte et électrique

GM pourrait s’immiscer dans ce créneau de la camionnette compacte.

Le but serait de proposer une variante exclusivement électrique.

Pour l’instant, il est trop tôt pour en savoir plus à ce sujet.

L’industrie automobile évolue constamment, notamment parce que les constructeurs cherchent constamment à explorer de nouveaux segments de véhicules afin d’engranger plus de profits. Dans le sous-segment des camionnettes compactes composé de deux modèles au moment d’écrire ces lignes, il y a encore de l’espace pour que d’autres joueurs viennent concurrencer les Hyundai Santa Cruz et Ford Maverick, les deux seules camionnettes disponibles au nord de la frontière mexicaine.

Or, Automotive News a appris – et même vu – que General Motors s’intéressait à ce segment, mais sous forme électrique. En effet, lors d’une visite du studio de conception de VÉ abordables de GM à Warren au Michigan, les gens d’AN ont pu jeter un coup d’œil sur une étude de style au look futuriste et sportif.

Le constructeur aurait l’intention d’ajouter cette camionnette de taille compacte à sa flotte de véhicules électriques abordables. Sans surprise, ce véhicule muni d’une boîte de chargement courte – on parle de 4 à 4,5 pi en longueur ici – serait destiné à une utilisation pour les loisirs, l’article d’Automotive News qui mentionne une image du concept avec des planches de surf dans la boîte.

La camionnette montrée au studio ne comptait que deux portières, une configuration qui est souvent limitée aux entreprises, et non aux familles qui favorisent davantage les pickups à quatre portières. Voilà pourquoi il faut prendre cette information avec un grain de sel, mais rien n’est impossible, surtout quand on jette un coup d’œil aux chiffres de ventes du Ford Maverick, le petit camion qui a clairement gagné son premier duel contre son rival de Hyundai l’an dernier.

Il est également possible de cette étude de style ait été conçue pour le marché sud-américain où les petites camionnettes compactes sont plus courantes. D’ailleurs, Chevrolet y commercialise déjà des modèles comme le Chevrolet Montana ou le Chevrolet Colorado S10, quoique ce dernier soit très proche du Colorado nord-américain.

Il faudra garder un œil sur General Motors, car cette camionnette purement électrique pourrait éventuellement s’ajouter à l’effort d’électrification du constructeur. N’en déplaise aux groupes environnementalistes, les camionnettes sont encore très populaires auprès des consommateurs en Amérique du Nord. De toute manière, si ce projet de camionnette compacte voit le jour, il aura probablement plus de points en commun avec la Chevrolet Bolt EV qu’avec le très imposant Chevrolet Silverado EV.

Nous suivrons ce dossier de près dans les prochains mois.