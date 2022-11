51,4 % des Canadiens préfèrent un VE à un véhicule à moteur à combustion interne pour leur prochain achat

Le plus grand obstacle reste le prix.

Seuls 33,8 % des Américains préfèrent l’idée d’un VE à celle d’un véhicule traditionnel à moteur à combustion interne.

L’idée de posséder et de conduire un VE est de plus en plus répandue parmi les consommateurs, mais le prix abordable en fait plus un rêve qu’une réalité. Voilà les grandes lignes d’une récente enquête menée auprès de 2 500 adultes américains, Australiens et Canadiens montrent que plus de la moitié de ces deux derniers groupes sont prêts à adopter les véhicules électriques. Malgré ce résultat « positif », le prix reste le principal obstacle à l’acquisition d’un véhicule électrique. N’oublions pas non plus qu’ils ne jonchent pas vraiment les terrains des concessionnaires.

Alors que 50,8 % des Australiens et 51,4 % des Canadiens préfèrent un VE à un véhicule équipé d’un moteur à combustion interne traditionnel, seuls 33,8 % des Américains sont du même avis. Les raisons pour lesquelles ils se tiennent à l’écart des VE varient entre la durée de vie de la batterie, les coûts de remplacement et le prix d’achat. Les préoccupations concernant les batteries mises à part, la plus importante selon l’enquête, l’accessibilité financière (classée en deuxième position), est le véritable problème.

Bien qu’il existe quelques VE disponibles à l’achat dans une fourchette de 40 000 à 50 000 dollars (bien moins aux États-Unis), le deuxième groupe d’âge le plus intéressé par les VE (18-24 ans) n’est pas nécessairement capable de débourser une telle somme. Ceux qui pourraient être capables de dépenser cet argent, la tranche d’âge 55-64 ans, préfèrent de loin les moteurs à combustion interne à 70 %. Des VE moins coûteux sont à l’horizon, mais il faudra attendre longtemps avant qu’un nouveau modèle ne soit proposé à un prix de 30 000 dollars canadiens ou plus.

L’enquête a été menée par Consider the Market, un site australien de comparaison d’assurances.