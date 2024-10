Très populaires en Amérique du Nord, les camionnettes traditionnelles sont souvent de grandes consommatrices de carburant. Il est donc d’autant plus intéressant de se pencher sur les camionnettes qui jouissent de l’électrification. Voici 5 camionnettes électrifiées à découvrir cette année.

Chevrolet Silverado EV 2024

Le Chevrolet Silverado peut se passer de présentation. Or, la déclinaison électrique de cette populaire camionnette gagne encore à être connue puisqu’elle est toute nouvelle sur le marché. Avec un prix de base établi à 78 025 $, le Chevrolet Silverado EV offre une autonomie pouvant s’élever jusqu’à 724 kilomètres. Également, on ne peut passer sous silence sa capacité de remorquage maximale qui est fixée à 12 500 livres. Pour l’heure, trois versions figurent au catalogue: 3WT, 4WT et RST.

Chez GMC, une camionnette équivalente portant l’appellation Sierra EV, est aussi commercialisée.

Ford F-150 Lightning 2024

Sur le marché canadien, le Ford F-150 Lightning a été la première camionnette 100% électrique. En fonction de la version choisie, l’autonomie varie. Au maximum, elle se chiffre à 515 kilomètres. Dans sa version Pro, le Ford F-150 Lightning affiche un prix de 61 890 $. La gamme comporte cinq déclinaisons: Pro, XLT, Flash, Lariat et Patinum.

La version Pro à autonomie standard se qualifie pour l’obtention d’un crédit provincial de 7000 $ d’ici le 31 décembre grâce au programme Roulez vert. Les modèles Pro et XLT à autonomie standard ont droit à la subvention fédérale de 5000 $ grâce au Programme d’incitatifs pour les véhicules zéro émission. Le Ford F-150 Lightning est livrable exclusivement avec la configuration de carrosserie comprenant la cabine SuperCrew et la caisse de chargement de 5,5 pieds.

Ford F-150 Powerboost 2024

En plus de commercialiser une version 100% électrique du F-150, Ford propose aussi une version munie de la technologie hybride. Baptisée PowerBoost, cette motorisation comprend un moteur V6 turbocompressé de 3,5 L, un moteur électrique et une petite batterie de 1,5 kWh. Le tout produit une puissance de 430 chevaux et un couple de 570 lb-pi.

D’après les données fournies par Ressources naturelles Canada, le Ford F-150 Powerboost consomme 11,4 L/100 kilomètres en ville, 10,1 L/100 kilomètres sur route et 10,8 L/100 kilomètres en conduite combinée.

Ford Maverick 2024

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Ford met de l’avant un portfolio presque complet de camionnettes pouvant être électrifiées. Depuis son introduction, le Ford Maverick est livrable avec la motorisation hybride. Celle-ci inclut un moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,5 L, un moteur électrique et une batterie de 1,1 kWh.

Pour l’année-modèle 2025, Ford apporte quelques changements à sa camionnette compacte. Parmi les nouveautés majeures, mentionnons la possibilité de combiner la motorisation hybride au système à quatre roues motrices.

Rivian R1T 2024

Figurant parmi les premières camionnettes électriques disponibles au Canada, le Rivian R1T est très impressionnant. Pour l’heure, ce nouveau constructeur ne propose que deux modèles, soit la camionnette R1T et un VUS R1S.

Le Rivian R1T peut parcourir jusqu’à 676 kilomètres avec une seule charge. Également, il peut tirer une charge maximale de 11 000 livres. Révolutionnaire, cette camionnette 100% électrique propose plusieurs éléments distinctifs, dont un tunnel de chargement situé entre la cabine et la caisse. En ce moment, le catalogue est composé de quatre versions. Le Rivian R1T Adventure Dual Standard affiche un prix de base de 102 900 $.