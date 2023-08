2 septembre : La date à retenir pour la sortie de L’Annuel de l’automobile 2024

L’Annuel 2024 explore l’évolution automobile, de l’électrification à la conduite autonome.

Inclus: une visite de l’America’s Car Museum et une analyse des nouveaux modèles d’affaires.

Disponible en magasin le 2 septembre, avec revues de plus de 330 modèles.

Le monde de l’automobile est en perpétuelle évolution, mêlant tradition, innovation et défis technologiques. Chaque année, des révolutions silencieuses redéfinissent la manière dont nous percevons et interagissons avec nos véhicules. Pour ceux qui souhaitent rester à la pointe de ces changements et comprendre les enjeux majeurs du secteur, L’Annuel de l’automobile demeure une référence incontestée. Plongeons ensemble dans ses pages pour explorer cela en plus de détail:

Parmi les reportages phares, l’édition évalue si l’autonomie électrique est réellement une priorité absolue. L’équipe, après avoir testé des véhicules tels que le Mazda MX-30 ou la BMW i7, livre ses impressions suite à un périple de 400 km dans la région des Mille-Îles. Par ailleurs, avec l’émergence de la 5G, la conduite autonome pourrait bientôt être omniprésente. Quelles sont les perspectives de cette technologie pour les conducteurs?

L’électrification des véhicules soulève également des questions quant à l’avenir des batteries. Quelle technologie prédominera? L’Annuel se penche sur cette interrogation cruciale et explore aussi le rôle potentiel de l’hydrogène dans ce secteur en effervescence.

D’un point de vue historique, l’ouvrage nous emmène au cœur de l’America’s Car Museum, mettant en avant la collection impressionnante d’Harold LeMay, reconnu comme le plus grand collectionneur de voitures au monde. En parallèle, une réflexion est menée sur les modèles d’affaires en mutation, avec des géants tels que Ford cherchant à imiter le modèle direct-to-consumer popularisé par Tesla.

L’Annuel 2024 se distingue également par son palmarès des meilleurs véhicules dans 26 catégories ainsi que par ses revues exclusives de plus de 330 modèles. La segmentation en trois parties, axée respectivement sur les modèles à combustion interne, les électriques et les hybrides branchables, offre un guide complet pour les amateurs et les professionnels.

Ne manquez pas ce rendez-vous annuel, disponible en magasin dès le 2 septembre!