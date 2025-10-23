Omoda & Jaecoo repoussent les limites de la combustion avec un nouveau moteur hybride à 48 % d’efficacité

Le plus récent moteur hybride d’Omoda & Jaecoo, une marque du groupe Chery, pousse l’efficacité à un niveau supérieur dans le but de réduire les émissions et la consommation de carburant.

Le nouveau moteur SHS atteint une efficacité thermique de 48 % grâce à un système EGR avancé, à des revêtements spéciaux et à un taux de compression élevé.

L’actuel système hybride SHS offre une efficacité de 44,5 %, une consommation de 6,0 L/100 km et une autonomie électrique de 90 km.

Les dispositifs de sécurité comprennent une batterie résistante aux chocs et une coupure d’alimentation en 2 millisecondes en cas d’impact.

Omoda & Jaecoo, division du groupe Chery, ont présenté un nouveau moteur à combustion affichant une efficacité thermique de 48 %, marquant une étape technologique importante dans le développement des groupes motopropulseurs hybrides. L’annonce a été faite lors du Sommet international des utilisateurs 2025, où la marque a présenté les plus récents progrès réalisés dans le cadre de son programme Super Hybrid System (SHS).

Le nouveau moteur intègre plusieurs technologies exclusives visant à réduire les pertes d’énergie pendant la combustion. Parmi elles, un impressionnant taux de compression de 26:1 (le ratio moyen des moteurs à combustion est de 10:1 à environ 12:1), un mécanisme de vilebrequin hyperbolique à triple liaison, un taux de recirculation des gaz d’échappement de 35 %, ainsi que des revêtements thermiques conçus pour limiter la dissipation de chaleur. Le résultat est l’une des plus hautes efficacités thermiques jamais observées sur un moteur à combustion interne conçu pour un usage commercial.

Selon l’entreprise, chaque point de pourcentage gagné en efficacité thermique permet de réduire la consommation de carburant d’environ 2,5 %, tout en diminuant simultanément les émissions de carbone. Ce nouveau moteur s’inscrit dans la stratégie hybride croissante de la marque, qui vise à soutenir les objectifs mondiaux de transition énergétique.

Omoda & Jaecoo ont également présenté la version actuelle de leur plateforme SHS. Celle-ci combine un moteur à essence turbocompressé de 1,5 litre à injection directe fonctionnant selon le cycle Miller, deux moteurs électriques et une transmission hybride intelligente. Le système atteint une efficacité thermique de 44,5 % et une consommation de carburant aussi faible que 6,0 litres aux 100 kilomètres.

Conçu à la fois pour la performance et l’efficacité, le système SHS ajuste automatiquement son fonctionnement en fonction de la vitesse du véhicule et des conditions de charge. Le bloc-batterie hybride est conçu pour la sécurité et la durabilité, résistant aux hautes températures, aux chocs physiques et à l’immersion dans l’eau. En cas de collision, un dispositif de coupure à haute vitesse interrompt l’alimentation de la batterie en seulement 2 millisecondes.

Le système hybride offre également jusqu’à 90 kilomètres d’autonomie électrique selon la norme WLTP, et comprend une fonction V2L (vehicle-to-load) capable de fournir jusqu’à 3,3 kilowatts à des appareils ou équipements externes.

Bien que le groupe Chery continue d’investir massivement dans l’électrification, la marque Omoda & Jaecoo considère la technologie hybride comme une solution à court et moyen terme pour réduire la consommation mondiale de carburant et les émissions. Le projet SHS représente un équilibre entre l’innovation en matière de moteurs à combustion et l’expansion des capacités électrifiées.