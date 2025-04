La technologie de ZF prolonge l’autonomie électrique jusqu’à 700 kilomètres

Les nouveaux systèmes prolongateurs d’autonomie de ZF allient générateurs à combustion et moteurs électriques pour atténuer l’angoisse liée à l’autonomie.

La technologie de prolongateur d’autonomie de ZF entrera en production en 2026, avec des puissances allant de 70 à 150 kW pour les véhicules électriques.

Elle permet de dépasser les 700 kilomètres d’autonomie sans nécessiter de batteries plus grosses et plus coûteuses.

Ces prolongateurs offrent aux fabricants des cycles de développement plus courts et une intégration plus simple comparativement aux solutions hybrides classiques.

Le fournisseur automobile allemand ZF a annoncé le développement de systèmes de prolongateur d’autonomie de nouvelle génération pour véhicules électriques, dont la production en série débutera au début de 2026. Cette technologie vise à répondre aux inquiétudes persistantes liées à l’autonomie, qui freinent encore l’adoption des véhicules électriques à l’échelle mondiale.

Les nouveaux systèmes, baptisés electric Range Extender (eRE) et electric Range Extender plus (eRE+), combinent un générateur à combustion et un moteur électrique afin de recharger les batteries lorsque leur niveau de charge descend sous un certain seuil.

« Même si l’autonomie moyenne des voitures électriques est d’environ 500 km, l’angoisse liée à l’autonomie continue d’influencer un grand nombre d’acheteurs dans le choix de leur prochain véhicule », explique Dr Otmar Scharrer, vice-président principal de la R-D, Technologie des groupes motopropulseurs électrifiés chez ZF.

Cette solution représente une alternative aux batteries surdimensionnées ou aux systèmes hybrides rechargeables traditionnels, en particulier dans les régions où les infrastructures de recharge sont limitées. ZF précise que ses prolongateurs d’autonomie fonctionnent dans des plages optimales de performance, ce qui permet une consommation de carburant réduite et des émissions de CO2 inférieures à celles des moteurs classiques.

Des systèmes de 70 à 150 kW pour répondre aux besoins des marchés avec peu d’infrastructures de recharge

Les nouveaux prolongateurs d’autonomie de ZF offrent des performances flexibles : l’eRE propose une puissance de 70 à 110 kW, tandis que l’eRE+ va de 70 à 150 kW. L’eRE intègre un moteur électrique avec onduleur intégré et un train planétaire, alors que l’eRE+ ajoute un embrayage intelligent et un différentiel, lui permettant de fonctionner soit comme générateur de courant, soit comme moteur secondaire.

Selon ZF, ces systèmes peuvent étendre l’autonomie électrique au-delà de 700 kilomètres, ce qui les rend particulièrement attrayants pour les marchés où les infrastructures de recharge sont encore peu développées. L’entreprise a déjà déployé une génération précédente de cette technologie, notamment dans les taxis de Londres.

Les fabricants chinois manifestent un vif intérêt pour cette technologie. Dr Scharrer souligne que la Chine « lance une offensive de nouveaux modèles avec les ‘véhicules électriques à prolongateur d’autonomie’ (REEV) ». Le développement de ces nouveaux systèmes a été piloté par les opérations de ZF en Chine, mais l’intérêt grandit également en Europe et aux États-Unis.

« Le marché du tout électrique n’a pas progressé aussi rapidement que prévu il y a quelques années », observe Dr Scharrer. « Pour cette phase de transition, les prolongateurs d’autonomie peuvent être la solution idéale. »

Pour les fabricants automobiles, cette approche permet de réduire les coûts, d’accélérer les cycles de développement et de simplifier la gestion de la chaîne d’approvisionnement par rapport aux solutions hybrides parallèles complètes. Cette technologie est particulièrement séduisante pour les nouveaux constructeurs ayant peu d’expérience en développement de moteurs thermiques traditionnels.

ZF souligne que sa plateforme flexible permet une adaptation rapide aux évolutions du marché et aux besoins des clients, favorisant ainsi un déploiement efficace dans divers segments de véhicules et architectures électriques.