Waze ajoute les bornes de recharge à son application

L’expérience avait été tentée en 2021, mais Waze avait retiré les bornes de recharge par la suite.

Waze appartient à Google.

Il sera plus facile pour le utilisateurs de trouver la prochaine borne de recharge sur la route.

Pour la majorité des conducteurs de véhicules électriques, la recharge de la batterie est majoritairement assurée par la borne personnelle au domicile. En revanche, certains utilisateurs de la route passent des heures au volant et ont également besoin de recharger leur véhicule à l’occasion, surtout lors des déplacements prolongés loin de la maison.

Or, ce n’est pas toujours évident de trouver une borne de recharge avec les applications intégrées au véhicule. D’ailleurs, tout est question de goût dans ce domaine. Certains automobilistes font appel au système intégré, tandis que d’autres préfèrent s’en tenir à des applications sur leur appareil intelligent, comme Waze par exemple.

Et pour ceux et celles qui ne jurent que par Waze pour dénicher la prochaine borne de recharge, l’expérience d’utilisation vient juste d’être améliorée. En effet, les bornes de recharge viennent d’être ajoutées aux outils de planification de la société qui, rappelons-le, est la propriété de Google, le géant du web.

Les utilisateurs de l’application notamment reconnue pour ses alertes de radars photo peuvent désormais entrer les informations propres à leur véhicule, mais également le type de bornes qu’ils préfèrent. Waze pourra ainsi mieux trouver les bornes de recharge les plus proches tout au long de leur itinéraire. Ces améliorations seront petit à petit intégrées aux différents marchés où Waze est disponible dans les semaines à venir.

Il sera intéressant comment cette nouvelle fonction sera accueillie par les utilisateurs, car en 2021, Waze avait tenté le même type d’exercice – à plus petite échelle il faut le préciser – avant de retirer l’option quelques semaines plus tard. Cette fois serait la bonne si on se fie à la réponse d’un relationniste de Waze lors d’un entretien avec le site web TheVerge.com.

D’ailleurs, toujours selon la publication, certains utilisateurs ont été dirigés vers des stations-service traditionnelles où il n’y avait pas de bornes de recharge sur place.

Waze va également continuer de faire appel à son auditoire – le « crowdsourcing » dans la langue de Shakespeare – pour bonifier l’information relative aux bornes et toutes les autres embuches de la route.

« Les informations sur les stations de recharge sont souvent incohérentes, obsolètes ou peu fiables, ce qui crée un problème majeur pour les conducteurs de véhicules électriques qui se rendent à une station de recharge pour découvrir qu’ils ne peuvent pas la trouver ou l’utiliser […] En ajoutant des informations actualisées sur la recharge des VÉ à la carte Waze, il est encore plus facile de recharger sa voiture et d’obtenir de l’aide pour savoir où et quand vous rencontrerez la prochaine station. », a déclaré Waze sur son blogue.

À ce sujet, sachez que Google a aussi mis à jour son application Google Maps dernièrement, notamment en indiquant si la borne de recharge était en cours d’utilisation ou non. Bref, avec la multiplication des véhicules électriques sur les routes du monde entier, il n’est pas étonnant que le domaine des applications de navigation soit en pleine effervescence, et ce n’est que le début.