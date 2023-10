La NHTSA enquête sur des accidents impliquant les robotaxis Cruise et des piétons

Cela fait suite à quatre rapports d’accidents impliquant des piétons et les robotaxis à San Fransisco.

La NHTSA dit que les véhicules Cruise ont empiété sur des passants dans certaines circonstances.

Une autre investigation porte sur des collisions impliquant des véhicules et des premiers répondants.

Cruise, la branche de General Motors spécialisée dans la conduite autonome, fait l’objet d’une nouvelle enquête de la part de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) à la suite de rapports faisant état de quatre incidents impliquant ses véhicules et des piétons.

Alors que l’entreprise faisait déjà l’objet d’une enquête concernant des accidents impliquant d’autres véhicules et des premiers répondants, cette nouvelle enquête se concentrera entièrement sur les cas où la sécurité des piétons a été compromise.

Les robotaxis de Cruise circulent à San Francisco depuis un certain temps déjà et, depuis le lancement de l’opération, ils ont été impliqués dans leur lot de perturbations et d’incidents.

Qu’il s’agisse de provoquer des embouteillages en s’arrêtant au milieu des intersections ou de blesser des occupants en ne cédant pas le passage à un camion de pompiers, les véhicules autonomes Cruise ont souvent fait parler d’eux ces derniers temps.

Malgré cela, la California Public Utilities Commission a voté pour permettre à la société et à son rival Waymo d’exploiter des robotaxis 24 heures sur 24 à San Fransisco en août dernier, malgré l’opposition des résidents et des politiciens locaux.

Aujourd’hui, des rapports ont émergé montrant que les robotaxis de Cruise ont également été impliqués dans au moins quatre accidents avec des piétons.

Selon la NHTSA, deux des collisions ont été signalées par Cruise elle-même, tandis que les deux autres ont été identifiées par des publications sur les plateformes de médias sociaux.

Dans ses conclusions préliminaires, l’agence souligne que les véhicules ont empiété sur les piétons qui s’engageaient sur la chaussée à proximité de la trajectoire prévue par le robotaxi, même s’ils empruntaient les passages pour piétons prévus à cet effet.

Un cinquième incident fait également l’objet d’un examen, mais il n’a pas été regroupé avec les autres rapports en raison de ses circonstances particulières. En effet, il y a un peu plus de deux semaines, un piéton de San Francisco a été renversé par un chauffard commentant un délit de fuite et a rebondi dans la voie suivante, où il a été heurté par un robotaxi de Cruise qui n’a pas pu s’arrêter à temps.

Cruise affirme qu’elle continuera à collaborer avec les responsables de la NHTSA afin de les aider dans leur enquête en fournissant des informations supplémentaires pour chacun des incidents étudiés.

Source : Automotive News