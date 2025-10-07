Volvo prolonge ses plans hybrides jusqu’en 2040 avec un nouveau VUS axé sur l’Amérique du Nord

Volvo renforce sa stratégie manufacturière aux États-Unis avec un nouveau VUS hybride prévu pour 2029, destiné aux acheteurs nord-américains.

Volvo lancera un VUS hybride pour le marché nord-américain, construit en Caroline du Sud à partir de 2029.

La deuxième génération d’hybrides restera dans la gamme Volvo jusqu’en 2040 en raison de la transition plus lente vers les véhicules électriques.

Le modèle assemblé aux États-Unis sera exporté à l’échelle mondiale, à l’exception de la Chine, afin d’optimiser l’utilisation de l’usine.

Volvo prévoit construire un nouveau véhicule hybride familial dans son usine de Caroline du Sud, marquant un changement d’orientation important. Ce modèle axé sur l’Amérique du Nord découle d’une transition vers la pleine électrification plus lente que prévu. La production devrait débuter en 2029.

Le PDG de Volvo, Håkan Samuelsson, a décrit le futur modèle comme une « voiture de grande taille » conçue principalement pour le marché américain. Le véhicule sera doté d’un groupe motopropulseur hybride, afin de répondre à la demande dans les régions où l’infrastructure pour véhicules électriques demeure limitée. « De nombreuses régions en Amérique ne sont pas encore prêtes pour les voitures entièrement électriques. Ce serait donc une très bonne solution », a déclaré Samuelsson.

Bien que conçu pour les consommateurs nord-américains, le modèle sera également exporté vers d’autres marchés mondiaux, sauf la Chine. L’usine d’assemblage de la compagnie située dans le comté de Berkeley, en Caroline du Sud — qui produit depuis une décennie des modèles destinés aux marchés internationaux — sera chargée de la fabrication du nouvel hybride.

« Cette usine est un atout stratégique. Nous construisons des voitures en Amérique. C’est aussi, en quelque sorte, notre marché domestique, et nous devons utiliser l’usine beaucoup plus », a ajouté Samuelsson.

Le nouveau véhicule fera partie de la deuxième génération d’hybrides de Volvo. Ces modèles sont développés pour les régions où l’adoption des véhicules électriques demeure plus lente, notamment les États-Unis, l’intérieur de la Chine ainsi que certaines parties de l’Europe de l’Est et du Sud.

Même si Volvo reste fidèle à son objectif de devenir un constructeur entièrement électrique, la direction de l’entreprise reconnaît désormais qu’une période de transition plus longue sera nécessaire. « Il y a quatre ans, je pensais que l’électrification progresserait plus rapidement. Nous devons être un peu plus pragmatiques et ne pouvons pas simplement transformer l’entreprise en un constructeur de véhicules 100 % électriques », a indiqué Samuelsson.

L’entreprise prévoyait initialement éliminer les hybrides d’ici 2030, mais planifie maintenant de continuer à les offrir au moins jusqu’en 2040.