Le plus récent VÉ de Volvo traite 508 000 milliards d’opérations par seconde

Le nouveau véhicule électrique de Volvo repousse les limites de la puissance de calcul et de l’amélioration continue

Deux processeurs NVIDIA permettent d’effectuer 508 000 milliards d’opérations par seconde pour améliorer la sécurité et la performance

Un ensemble étendu de capteurs combiné à une puissance de calcul avancée crée un système de sécurité complet

Des mises à niveau matérielles gratuites pour les propriétaires actuels de l’EX90 démontrent l’engagement de Volvo envers l’amélioration continue

Le prochain Volvo ES90, un véhicule électrique ultramoderne, intégrera deux processeurs NVIDIA DRIVE AGX Orin, établissant ainsi de nouveaux standards en matière de puissance informatique automobile lors de son lancement prévu le 5 mars 2025. Ce véhicule défini par logiciel représente la plateforme informatique la plus avancée de Volvo à ce jour, s’appuyant sur la technologie Superset de l’entreprise.

Deux processeurs pour une puissance de 508 000 milliards d’opérations par seconde

Grâce à sa configuration à double processeur NVIDIA DRIVE AGX Orin, le ES90 peut traiter 508 000 milliards d’opérations par seconde, gérant tout, des fonctionnalités de sécurité basées sur l’intelligence artificielle à l’optimisation de la batterie. Cette architecture informatique permet à Volvo d’augmenter la capacité de ses réseaux neuronaux de 40 millions à 200 millions de paramètres, renforçant ainsi considérablement la capacité du véhicule à analyser et réagir aux données en temps réel.

Le modèle intègre un ensemble complet de capteurs, comprenant un lidar, cinq radars, huit caméras et douze capteurs ultrasoniques. Ce système, que Volvo appelle Safe Space Technology, fonctionne en tandem avec la plateforme informatique avancée pour détecter les obstacles dans diverses conditions et activer des mesures de sécurité préventives.

Anders Bell, chef de l’ingénierie et de la technologie chez Volvo, souligne le potentiel d’évolution du ES90 : « Le Volvo ES90 est l’une des voitures les plus avancées sur le plan technologique et a été conçue pour s’améliorer avec le temps. Construite sur notre plateforme Superset de pointe, elle met la sécurité au premier plan. »

Le ES90 est le deuxième véhicule basé sur l’architecture SPA2 et la technologie Superset de Volvo, après l’EX90. Cette plateforme standardisée permet des améliorations simultanées sur plusieurs modèles grâce aux mises à jour à distance, bonifiant en continu des fonctionnalités allant des systèmes de sécurité à la gestion de la batterie.

Volvo a également annoncé une initiative majeure pour ses clients actuels : une mise à niveau gratuite des véhicules EX90 existants avec la configuration à double processeur NVIDIA DRIVE AGX Orin. Cette mise à jour matérielle reflète l’engagement de Volvo envers l’innovation continue et l’évolution technologique de sa gamme de véhicules électriques.

Grâce à son architecture définie par logiciel, le ES90 bénéficiera de mises à jour régulières à distance, permettant d’améliorer constamment les performances et les fonctionnalités de sécurité tout au long de son cycle de vie. Cette approche place le logiciel au cœur de l’innovation et de la valeur offerte aux clients, bien au-delà du simple matériel.