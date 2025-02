Volvo dote le XC60 2026 d’un nouveau museau et d’un processeur beaucoup plus rapide

De petits changements permettent au VUS XC60 de garder sa fraîcheur.

Le XC60 2026 reçoit le dernier système d’infodivertissement de Volvo

Un léger lifting s’accompagne d’un habitacle plus silencieux

Volvo apporte quelques changements à son best-seller pour la nouvelle année modèle. Le multisegment Volvo XC60 se distingue par une nouvelle calandre, mais des changements plus importants sont apportés dans l’habitacle, avec de nouveaux écrans plus grands et un processeur plus rapide pour les interfaces du véhicule.

La nouvelle calandre donne au XC60 l’allure du dernier XC90. L’ensemble plus complexe de lignes diagonales correspondant au logo emblématique de la marque n’est pas un changement massif, mais c’est ce que nous attendons de Volvo ces derniers temps.

Le nouveau système d’infodivertissement de Volvo fonctionne sur un écran plus grand de 11,2 pouces en mode portrait. Il contient plus de pixels que l’ancien écran, ce qui permet d’obtenir des graphiques plus nets. L’écran est votre portail vers un nouveau système d’exploitation avec Google intégré. Volvo affirme que sa nouvelle plate-forme Snapdragon Cockpit est deux fois plus rapide que l’ancien système, avec des graphiques dix fois plus rapides, ce qui la rend plus réactive et plus agréable pour l’utilisateur.

La nouvelle interface sera mise à la disposition d’un plus grand nombre de propriétaires de Volvo par le biais d’une mise à jour aérienne. 35 000 voitures vendues au Canada jusqu’en 2020 bénéficieront de cette option dans le courant de l’année.

Volvo a ajouté de nouveaux matériaux à l’habitacle, ainsi qu’un nouveau visage et un nouvel écran. Les nouvelles touches, notamment le Nordico matelassé et le tissage à chevrons marine, ont pour but de donner au XC60 2026 une impression d’exclusivité. Volvo a également renforcé l’isolation acoustique pour rendre l’habitacle plus silencieux.