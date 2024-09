Volvo lancera sa première berline électrique, l’ES90, en mars

Le constructeur automobile suédois s’apprête à lancer sa première berline électrique

L’ES90 sera dotée d’un design fastback, d’options à un ou deux moteurs et d’une autonomie comprise entre 483 et 644 kilomètres.

Cette nouvelle berline phare élargit le portefeuille de véhicules électriques de Volvo et vise le marché chinois des VE haut de gamme.

L’ES90 utilise la plateforme SPA2, bénéficiant des avancées technologiques du développement de l’EX90.

Volvo Cars présentera sa première berline électrique, l’ES90, en mars, la production devant commencer plus tard cette année dans l’usine de la société à Berline, en Suède. Les marchés européens devraient accueillir le véhicule à la fin de l’année 2025, tandis que la disponibilité aux États-Unis pourrait suivre en 2027, selon ce que rapporte Automotive News.

La ES90 sera dotée d’un design fastback et dépassera en taille l’actuelle S90 à essence, comme l’a révélé un concessionnaire qui s’est entretenu avec Automotive News. Volvo prévoit de proposer le véhicule électrique dans des configurations à un ou deux moteurs, avec une autonomie estimée entre 483 et 644 kilomètres.

Cette nouvelle berline phare viendra étoffer le portefeuille de véhicules entièrement électriques de Volvo, qui comprend actuellement trois VUS, un multisegment et une camionnette de luxe. L’ES90 devrait bien se comporter sur le marché chinois des véhicules électriques haut de gamme, un sentiment partagé par Jim Rowan, PDG de Volvo.

« Je pense que si vous êtes en Chine en ce moment et que vous ne proposez que des BEV et que vous êtes dans le bas de gamme du marché, c’est un endroit difficile à vivre », a déclaré M. Rowan lors d’un entretien avec Automotive News Europe.

L’ES90 sera le dernier modèle à utiliser l’architecture de produit évolutive de deuxième génération (SPA2) de Volvo, qui est également utilisée dans les modèles EX90 et Polestar 3. Volvo prévoit de passer à une plateforme de troisième génération, SPA3, à partir du VUS intermédiaire EX60 entièrement électrique.

Bien que le lancement de l’EX90 ait été retardé par des problèmes de logiciel, les avancées technologiques issues de son développement devraient profiter à l’ES90. Volvo a prévu de lancer un nouveau modèle et une mise à jour à mi-parcours tous les ans au cours des huit prochaines années.

La plateforme SPA actuelle, introduite en 2014, est à la base de six modèles des séries 90 et 60 de Volvo. Elle continuera d’être utilisée pour le XC90 rafraîchi et les prochains véhicules hybrides rechargeables, qui devraient offrir une autonomie électrique supérieure aux 70 kilomètres actuels.

L’évolution de Volvo vers l’électrification s’aligne sur les tendances plus générales de l’industrie, les constructeurs automobiles se concentrant de plus en plus sur le développement et la production de véhicules électriques pour répondre à l’évolution des préférences des consommateurs et des exigences réglementaires.