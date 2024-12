Volvo EX30 2025: 5 signes d’inspiration provenant de Tesla

En 2025, Volvo bonifie son offre de véhicules électriques en ajoutant l’EX30. Il s’agit d’un multisegment sous-compact qui se positionne sous l’EX40.

Cet automne, EcoloAuto a mis à l’essai le Volvo EX30 2025 propulsé et doté d’un seul moteur électrique sur les routes du Québec. Après avoir parcouru plus de 450 kilomètres à son bord, nous avons remarqué certaines inspirations provenant de Tesla.

Voici en rafale 5 caractéristiques du Volvo EX30 2025 qui nous rappellent un véhicule Tesla.

Il n’y a pas de réelle clé

Avant même d’embarquer à bord du Volvo EX30 2025, le premier élément que l’on remarque, c’est l’absence de clé. En effet, tout le processus est entièrement numérique. Les utilisateurs ont le choix entre une carte magnétique – comme c’est le cas chez Tesla – ou encore un petit prisme rectangulaire. Petit et léger, ce dernier ne comporte aucun bouton.

Vous n’avez qu’à mettre la main sur la poignée pour verrouiller ou déverrouiller le véhicule.

L’absence de tableau de bord dans le Volvo EX30 2025

Ensuite, lorsque l’on monte à bord, on note tout de suite l’absence de tableau de bord. Sous les yeux du conducteur, il n’y a carrément rien. On retrouve tout simplement un petit détecteur qui surveille le degré d’attention du conducteur. C’est tout. Il n’y a pas d’indicateur de vitesse ni de quoi que ce soit d’autre. Toutes les informations prennent place… dans le grand écran tactile central.

On se rappelle que les véhicules Tesla n’ont pas non plus de tableau de bord.

Toutes les manipulations sont faites à partir de l’écran central

En plein centre de la planche de bord du Volvo EX30 2025, on retrouve un très grand écran tactile de 12,3 pouces dont la forme et la disposition donnent l’impression d’une tablette numérique. L’écran est facilement accessible pour le conducteur autant que le passager.

Qui plus est, toutes les manipulations sont faites à partir de l’écran central. Vous voulez ouvrir le coffre à gant? La commande est dans l’écran. Vous voulez ajuster les miroirs? Vous devez naviguer dans l’écran. Il n’y pas de bouton physique. Tout doit être fait à partir de l’écran. Une fois de plus, il s’agit d’un détail inspiré de ce qui est fait par Tesla.

Il n’y a pas de bouton de démarrage pour le Volvo EX30 2025

Si vous cherchez le bouton de démarrage du Volvo EX30 2025, vous allez chercher longtemps. En effet, il n’y en a tout simplement pas. Vous l’aurez deviné, il s’agit d’une caractéristique empruntée aux véhicules Tesla. Pour démarrer, il suffit d’embrayer le rapport D (Drive). Le petit levier de vitesse est positionné à la droite du volant.

Le Volvo EX30 2025 est fabriqué en Chine

Enfin, le Volvo EX30 2025 partage également son lieu de fabrication avec certains véhicules de la marque Tesla. En effet, Volvo appartient au groupe chinois Geely. L’EX30 2025 est assemblé en Chine comme l’indique l’étiquette placée à l’intérieur de la portière du conducteur. Avec l’imposition de taxes par le gouvernement canadien sur les véhicules électriques produits en Chine, il sera intéressant de voir ce qu’il adviendra de la fabrication et de la commercialisation du Volvo EX30 au pays.