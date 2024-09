Volvo dévoilera sa nouvelle berline ES90 en mars 2025

La présentation de la berline aura lieu au mois de mars 2025.

Cette ES90 sera 100 % électrique.

Pendant la présentation du nouveau système d’infodivertissement revu et amélioré à bord du Volvo XC90 2025.5, le constructeur suédois a notamment mis en valeur l’application populaire YouTube qui, une fois ouverte, a joué une courte vidéo d’un futur modèle électrique attendu prochainement : la nouvelle berline porte-étendard de la marque, la Volvo ES90.

Bien entendu, le caractère aguichant de cette vidéo n’en dit pas beaucoup sur le design de cette grande berline électrique, quoique la silhouette montrée à la fin rappelle l’actuelle berline S90. On devine que Volvo misera surtout sur la variante allongée de la voiture, ce type de configuration étant très populaire en Chine, le plus grand marché automobile de la planète.

Et comme cette ES90 sera 100 % électrique, elle risque de plaire aux consommateurs chinois. La description de la vidéo annonce également un dévoilement prévu pour le mois de mars 2025, ce qui laisse croire à l’année-modèle 2026 pour une commercialisation à l’échelle globale. On verra bien si l’Amérique du Nord est dans les plans, mais puisqu’il y a encore un marché pour les berlines de grande taille chez nous, la venue de cette ES90 est, à moins d’un revirement de dernière minute, inévitable.

Ce qui est plus clair, surtout depuis la présentation du plus imposant EX90, c’est la réutilisation de cette plateforme baptisée SPA2 qui sert de squelette au modèle utilitaire. La berline ES90 aura donc droit à cette architecture spécifique.

En théorie, le groupe motopropulseur de la Volvo ES90 pourrait également être similaire ou identique à celui du Volvo EX90, ce qui veut dire une batterie d’une capacité de 111 kWh avec des chiffres de puissance estimés à 275, 402 et 510 chevaux, selon le nombre de moteurs implantés à bord.

On peut aussi deviner que la berline, plus aérodynamique que son équivalent à toit élevé, sera capable de rouler sur une plus grande distance. On en saura plus vers la fin de l’hiver 2025.