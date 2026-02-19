Volvo analyse les options d’approvisionnement chinoises pour le Canada

Les réductions tarifaires et les nouvelles règles fédérales sur les véhicules électriques incitent Volvo à réévaluer ses sources d’approvisionnement – aurons-nous droit éventuellement à l’EM ?

Le Canada réduit les tarifs sur les véhicules électriques chinois à 6,1 % avec un plafond annuel d’importations.

Volvo évalue l’EX30 et d’autres modèles fabriqués en Chine pour le marché canadien.

La certification, la logistique et la clarté des politiques demeurent des facteurs décisionnels clés.

La décision du Canada de réduire les tarifs sur les véhicules électriques fabriqués en Chine incite Volvo Cars Canada à réévaluer ses stratégies d’approvisionnement pour sa gamme de véhicules entièrement électriques.

Le gouvernement fédéral a récemment abaissé les tarifs applicables aux véhicules électriques chinois admissibles à 6,1 % et établi une allocation annuelle d’importation de 49 000 unités à compter de 2026. Ce changement de politique renverse la décision prise par Ottawa en octobre 2024 d’imposer des tarifs de 100 %, alignés sur les mesures introduites par les États-Unis à l’époque.

Pour Volvo, ce revirement de politique rouvre des options qui avaient été fermées il y a moins d’un an.

Volvo Cars a commencé à importer au Canada le multisegment électrique compact EX30 en 2024 à partir de son site de production en Chine. Après l’entrée en vigueur du tarif de 100 %, l’entreprise a redirigé l’approvisionnement canadien vers son usine de Gand, en Belgique.

Malgré ce changement de source, le prix de départ canadien de l’EX30 est demeuré en grande partie inchangé. Le modèle est actuellement affiché à partir de 53 539 $ frais inclus.

Avec la réduction des tarifs, le constructeur évalue maintenant si la production chinoise pourrait de nouveau approvisionner les concessionnaires canadiens.

Volvo fabrique plusieurs véhicules électriques à batterie en Chine, dont les EX30, EX40 et la superbe minifourgonnette de luxe EM90. Bien que l’EM90 ne soit pas offerte au Canada, la nouvelle entente Chine–Canada pourrait-elle dérouler le tapis rouge à ce modèle et à d’autres provenant de divers marchés mondiaux ? Des modèles comme le nouveau XC70 à autonomie prolongée ?

Toute expansion des importations chinoises dépendrait de plus que l’allègement tarifaire. Les véhicules doivent répondre aux normes de certification nord-américaines avant leur mise en vente au détail. La validation de la conformité, la capacité de transport, l’alignement des fournisseurs et la logistique d’expédition entrent tous en ligne de compte dans l’évaluation de la faisabilité.

Le directeur général de Volvo Canada, Matt Girgis, a confirmé que l’entreprise examine ces éléments avant de prendre des décisions en matière d’approvisionnement.

Volvo a déclaré des ventes de 14 500 véhicules au Canada en 2025, ce qui constitue sa meilleure année à ce jour sur le marché national. Bien que ce volume demeure bien inférieur au seuil fédéral d’importation, Girgis a indiqué qu’une plus grande clarté est nécessaire concernant les mécanismes d’allocation, les critères d’admissibilité et l’orientation à long terme des politiques. L’incertitude entourant la distribution des permis d’importation et l’évolution possible des limites au fil du temps affecte les cycles de planification, en particulier pour les marques exploitant des réseaux de production mondiaux.

Parallèlement, Ottawa a rétabli les incitatifs à l’achat pour les consommateurs et s’est engagé à financer l’expansion de l’infrastructure de recharge. Volvo n’a actuellement aucun modèle admissible aux rabais fédéraux pour les véhicules électriques, mais pourrait bénéficier d’un regain d’intérêt pour les VE.

L’entreprise maintient que l’électrification demeure au cœur de sa feuille de route de produits. La clarté des politiques, les voies de certification et la faisabilité logistique détermineront si des véhicules fabriqués en Chine feront leur retour dans les salles d’exposition canadiennes.

Source: Electric autonomy