Volvo lance l’EM90, sa première minifourgonnette

Les monospaces de luxe sont populaires en Chine, ou ils sont utilisés pour transporter des VIPs.

L’EM90 partage plusieurs de ces éléments de design intérieur et extérieur avec le futur EX90.

Ce modèle sera disponible seulement en Chine pour le moment.

Avec la popularité croissante des véhicules électriques en Chine, la plupart des constructeurs automobiles cherchent des moyens d’attirer plus directement les acheteurs chinois.

Pour Volvo, cela signifie lancer sa première minifourgonnette afin de capitaliser sur le marché lucratif des monospaces de luxe dans le pays.

Basé sur le Zeekr 009, un monospace tout aussi luxueux produit par Geely, la société mère de Volvo, depuis le début de l’année, le EM90 ne sera proposé qu’en Chine dans un premier temps, d’autres marchés étant encore à l’étude.

Si le modèle Volvo présente le même profil de fenêtre et la même ligne de toit que le Zeekr, ses façades avant et arrière ont été considérablement modifiées pour refléter le nouveau langage stylistique de la marque suédoise, comme on peut le voir sur les futurs EX30 et EX90.

Ainsi, l’EM90 est doté de phares Thor’s Hammer qui ressemblent à ceux de l’EX90, où ils se rétractent pour dévoiler des projecteurs à DEL la nuit.

La face avant sans calandre est également similaire à celle du futur grand VUS électrique. On y retrouve le logo traditionnel de la marque ainsi que sa barre oblique intégrés dans une pièce de plastique lisse. Le EM90 se distingue toutefois par le fait que cette face avant est incrustée de dizaines de petits rectangles qui sont illuminés, tout comme le logo de la marque.

A l’arrière, le monospace Volvo est doté de feux arrière en forme de flèche, avec des éléments verticaux et horizontaux, rappelant ainsi les feux arrière verticaux habituels de la marque, tout en distinguant l’EM90 du reste de la gamme.

Deux jeux de jantes en alliage, de 19 ou 20 pouces de diamètre, seront proposés, tous deux dotés d’un design aérodynamique conçu pour augmenter l’autonomie.

En parlant d’autonomie, Volvo affirme que ce modèle pourra parcourir 738 kilomètres sur une charge, selon la norme chinoise habituellement généreuse, grâce à une grande batterie de 116 kWh qui peut être rechargée de 10 à 80 % en moins de 30 minutes. La puissance sera fournie par un moteur électrique de 200 kW qui devrait permettre à ce véhicule haut de gamme de passer de 0 à 100 km/h en 8,3 secondes. Comme l’EX90, l’EM90 sera équipé de tout le matériel nécessaire à la recharge bidirectionnelle.

Bien entendu, l’intérieur est l’aspect le plus important d’un monospace de luxe, d’autant plus qu’en Chine, ces véhicules sont souvent utilisés pour transporter des VIP et des dignitaires.

C’est pourquoi le EM90 est l’un des modèles les plus luxueux jamais proposés par l’entreprise et qu’il dispose d’une foule de caractéristiques améliorant le confort et la technologie.

Par exemple, ce monospace bénéficie d’une technologie de réduction du bruit et d’un système de suspension pneumatique à double chambre afin d’isoler les occupants du monde extérieur. En outre, les passagers de la rangée centrale bénéficient de sièges baquets réglables équipés d’ottomans, d’accoudoirs et de tablettes rabattables intégrés.

Un écran de 15,6 pouces qui descend du toit peut être utilisé pour regarder des films ou participer à une vidéoconférence pendant les trajets. Les passagers peuvent également connecter leur téléphone au système et utiliser le grand écran pour accéder à leurs applications.

À l’avant, le conducteur est accueilli par un combiné d’instruments numérique, un écran d’info divertissement de 15,4 pouces avec assistant vocal et un pommeau de levier de vitesses en cristal. D’apparence similaire à celui de l’EX90, ce tableau de bord fait appel à un éclairage d’ambiance généreux en guise d’élément de décor. À la base du pare-brise se trouve l’un des 21 haut-parleurs du système audio Bowers and Wilkins, dont peuvent profiter jusqu’à six passagers à la fois, en configuration 2/2/2.

Ce futur modèle étant directement destiné au marché chinois, il n’est pas surprenant qu’il y soit construit, aux côtés d’autres modèles Volvo destinés aux pays asiatiques.

Pour l’heure, la société indique qu’elle réfléchit encore à la possibilité de proposer l’EM90 sur d’autres marchés mondiaux, une décision qui sera probablement basée sur la popularité du monospace en Chine et sur l’intérêt d’acheteurs potentiels ailleurs.