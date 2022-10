Volvo ajoutera un VUS sous-compact et une berline intermédiaire à sa gamme de VÉ

Le VUS sera plus petit que le XC40 et la berline sera de taille semblable à la S90

Les deux modèles devraient arriver sur le marché en 2024, tout comme l’EX90

Volvo veut remplacer tous ses modèles par des versions électriques d’ici 2030

Volvo travaille sur deux nouveaux véhicules électriques qui rejoindront sa gamme d’ici fin 2024, dont l’un sera un VUS sous-compact plus petit que le XC40 Recharge.

Dans une entrevue accordée à Drive, le PDG des opérations australiennes de la marque a dévoilé de nouveaux détails sur certains des futurs modèles de Volvo.

Selon lui, la société travaille sur un VUS sous-compact qui se situera en dessous de l’actuel XC40 Recharge dans la gamme du constructeur en termes de taille et de prix.

Très probablement appelé EX30, ce petit VUS pourrait être basé sur la plateforme SEA qui a fait ses débuts l’année dernière avec l’introduction du Zeekr 001, une voiture à hayon vendue par l’une des autres marques de Geely.

Cette plateforme, qui bénéficie d’une architecture de 800 volts, est actuellement construite dans son usine dédiée en Chine, où le futur VUS Volvo est susceptible d’être fabriqué.

En raison de sa petite taille et du positionnement de la marque Volvo aux États-Unis et au Canada, il est possible que l’EX30 ne soit pas vendu en Amérique du Nord.

L’autre modèle qui devrait être introduit d’ici 2024 est une berline de taille moyenne qui pourrait remplacer l’actuelle S90. Possiblement appelée ES90, cette berline électrique pourrait partager certains éléments mécaniques avec la Polestar 5, qui sera également lancée en 2024.

Comme pour l’EX90, certaines rumeurs affirment que l’ES90 ne remplacera pas immédiatement la S90 à moteur hybride. En effet, beaucoup pensent que les XC90 et S90 actuels continueront à être vendus aux côtés de leurs homologues entièrement électriques pendant un certain nombre d’années, possiblement après avoir reçu un rafraîchissement substantiel.

Le dirigeant a également déclaré que Volvo introduirait un nouveau véhicule électrique sur le marché australien chaque année entre 2025 et 2030.

Cela signifie que des versions électriques des XC60, S60 et V60 pourraient être créées, aux côtés d’un certain nombre de nouveaux modèles, peut-être plus petits et plus abordables, comme une berline sous-compacte des séries 40 ou 30.