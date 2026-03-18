Volkswagen rappelle 13 318 unités des Jetta 2025 et 2026 au Canada pour risque d’incendie

Un fil de mise à terre de la boîte de vitesses pourrait ne pas avoir été branché à l’usine.

Cela pourrait causer un incendie en faisant surchauffer certaines sections du câblage.

48 165 voitures supplémentaires sont assujetties à ce rappel aux États-Unis.

Volkswagen lance un rappel de 61 483 unités des Jetta 2025 et 2026 en Amérique du Nord en raison d’un risque d’incendie causé par un problème d’assemblage.

En effet, sur certaines de ces voitures, le câble de mise à terre de la boîte de vitesses pourrait ne pas avoir été connecté lors de l’assemblage du véhicule, à l’usine de Puebla, au Mexique.

Si c’est le cas, la charge électrique pourrait utiliser d’autres sections du câblage pour se rendre à terre, notamment la sonde de pression d’huile, ce qui risque de causer une surchauffe de ces composants, qui n’ont pas été conçus en fonction d’une telle situation.

Le problème a été découvert après six incidents aux États-Unis et au Canada parmi lesquels trois ont mené à un incendie dans le compartiment moteur et les trois autres se sont soldés par la fonte du harnais électrique.

Heureusement, aucune blessure en lien avec ce défaut de fabrication n’a été rapportée, mais Volkswagen recommande tout de même aux propriétaires des véhicules affectés de visiter leur concessionnaire dès que possible. Les conducteurs peuvent toutefois continuer d’utiliser leur Jetta et de la stationner à l’intérieur.

À l’atelier, les techniciens vérifieront si le fil en question est bien branché et si ce n’est pas le cas, ils examineront le système électrique pour s’assurer qu’il n’ait pas été endommagé.

Du total des véhicules rappelés, 48 165 ont été vendus aux États-Unis, alors que les 13 318 autres sont au Canada. Moins de 1% des véhicules concernés devraient présenter un problème avec la mise à terre de la boîte de vitesses, selon le constructeur.

Les propriétaires des berlines Jetta 2025 et 2026 qui ont été identifiées comme à risque par Volkswagen seront avisés par la poste à partir du mois de mai 2026. Comme il s’agit d’un rappel de sécurité, les travaux de rectification seront effectués sans frais.

Source : Transport Canada