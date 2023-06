Volkswagen présente discrètement en avant-première les nouveaux pick-up et VUS Scout EV

Nous savons tous que VW possède Scout et que le constructeur allemand va relancer la célèbre marque de véhicules utilitaires dans un avenir proche. À l’exception de l’image que vous voyez ci-dessous, il y a eu très peu d’autres détails visuels de la part du constructeur automobile.

Motor1 rapporte qu’un membre du Scout EV Forum, Golfguy, a repéré une petite image granuleuse dans la présentation officielle de Volkswagen Capital Markets Day, qui donne un aperçu de ce à quoi ressembleront le pick-up et le VUS.

En bref, les deux sont fortement inspirés de l’International Harvester Scout vendu entre 1961 et 1980. Le détail le plus révélateur est le virage serré du pilier « C » à près de 45 degrés vers le haut à partir de la ceinture de caisse haute — il est très visible sur la camionnette. Ce dernier montre également la calandre qui contient ce qui semble être une barre lumineuse pleine largeur enveloppée dans une sorte de masque style domino, à la Robin.

De plus, il est clair que les deux véhicules utilitaires disposent d’une garde au sol importante, ce qui constitue en soi un argument de vente important. Plus nous regardons les véhicules Scout, plus nous voyons un peu de Ford Bronco dans le pare-brise droit, les surfaces planes et hautes, et dans le pick-up, une boîte assez longue.

Les véhicules que nous voyons sont des concepts, qui devraient être commercialisés dans les 6 à 9 mois, et les produits finaux pourraient donc être légèrement différents.