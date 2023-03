Volkswagen a choisi la Caroline du Sud pour son usine de VÉ Scout

Les travaux de construction commenceront cette année et devraient se terminer à temps pour le lancement de la marque en 2026.

Les camions et VUS électriques construits à cet endroit ne partagerons pas leur plateforme avec d’autres modèles VW.

Un partenariat avec Redwood Materials pourrait aussi être envisagé.

Volkswagen a maintenant confirmé que sa prochaine usine dédiée à la construction de véhicules de la marque Scout sera construite en Caroline du Sud.

Depuis quelques années, les constructeurs automobiles ont déplacé certaines de leurs opérations de fabrication du Midwest, qui était traditionnellement l’épicentre de l’industrie automobile aux États-Unis, pour se relocaliser dans le sud où les réglementations et les incitations rendent la production plus rentable.

Cela vaut également pour les nouveaux arrivants qui décident de s’installer dans le pays, une idée qui a gagné en popularité depuis l’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation (IRA) l’année dernière.

En effet, Volkswagen affirme que l’IRA a été un facteur clé dans sa décision d’investir 2 milliards de dollars dans une nouvelle usine en Caroline du Sud, qu’elle utilisera pour construire des VE Scout à partir de 2026, en plus d’un ensemble de mesures incitatives non divulguées de l’État.

L’entreprise affirme également avoir choisi l’emplacement précis de Blythewood parce qu’il se trouve au milieu de ce qu’on appelle la « ceinture de batteries » (une zone présentant une forte concentration d’installations de fabrication de batteries et de VE) et aussi en raison de sa proximité relative avec le port de Charleston, qui est actuellement le huitième port des États-Unis et celui qui connaît la croissance la plus rapide.

Ce point est important car il donne à VW la possibilité d’exporter des véhicules Scout dans le monde entier à partir de cette même usine de production.

Quelques détails supplémentaires sur les prochains modèles Scout ont été révélés et nous savons maintenant que malgré le partage de certaines pièces mécaniques telles que les moteurs et les batteries avec d’autres véhicules Volkswagen, ces camions et SUV utiliseront leur propre plateforme.

En employant environ 4 000 personnes, cette usine sera en mesure de livrer 200 000 unités de ces véhicules électriques robustes chaque année.

Non loin de l’endroit où Scout posera le premier jalon dans le courant de l’année, la start-up Redwood Materials, spécialisée dans le recyclage des batteries, est sur le point de construire sa propre usine de traitement, d’une valeur de 3,5 milliards de dollars.

Cette jeune entreprise a déjà un contrat pour fournir à Toyota et Ford des minéraux de batteries recyclées et Volkswagen a annoncé qu’elle enverrait ses batteries mises au rebut à Redwood Materials pour les recycler.

Comme Scout est techniquement une entité distincte au sein du groupe VW, elle pourrait ne pas faire partie de ce partenariat avec Redwood, malgré son intention d’utiliser jusqu’à 50 % de minéraux recyclés dans les batteries qu’elle installe dans ses véhicules.

Le choix de fabriquer les Scout EV aux États-Unis pourrait également aider Volkswagen à convaincre les acheteurs qui auraient pu être mécontents de voir le nom de la marque ressuscitée appliqué à des véhicules fabriqués à l’étranger.

En effet, le nom Scout a été utilisé dans les années 60 et 70 par International Harvester sur une gamme de 4×4 robustes construits dans l’Indiana pour concurrencer la Jeep Wrangler et la Ford Bronco, les modèles exacts que la société renaissante veut concurrencer.

Source : Automotive News