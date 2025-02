Volkswagen marque ses 75 ans aux États-Unis avec une collaboration SNL50, en faisant revivre « The Californians » avec ID. Buzz.

Volkswagen lance ID. Buzz dans une pub co-produite de SNL50 qui fait revivre le sketch « The Californians ».

Le spot est diffusé pendant SNL50 : The Homecoming Concert et s’étend sur les plateformes numériques.

Volkswagen s’engage à faire un don à la California Fire Foundation pour soutenir les premiers intervenants et leurs familles.

Volkswagen of America et NBCUniversal ont partagé une pub co-développée célébrant le 50e anniversaire de Saturday Night Live (SNL). Le spot publicitaire réimagine le sketch emblématique de SNL, The Californians, en mettant en scène l’ID tout électrique de Volkswagen. Buzz de Volkswagen aux côtés des acteurs originaux, Fred Armisen, Bill Hader et Kristen Wiig.

La campagne intègre l’ID. Buzz, la version électrique du Microbus classique de Volkswagen, soulignant le lien de la marque avec la culture automobile californienne. Le spot, qui parodie les routes du sud de la Californie, sera diffusé pour la première fois pendant SNL50 : The Homecoming Concert le 14 février, en direct sur Peacock à 20 heures ET/17 heures PT. Il sera également distribué sur les plateformes numériques et sociales dans le cadre d’une campagne de contenu de marque plus large.

Ce partenariat marque une double étape : le 75e anniversaire de Volkswagen aux États-Unis et la 50e saison de SNL. Rachael Zaluzec, vice-présidente senior de l’expérience client et du marketing de marque chez Volkswagen de l’America, a déclaré que The Californians est aussi étroitement lié à SNL que l’ID. Buzz à la Californie, ce qui en fait une émission appropriée pour la saison anniversaire.

Outre la collaboration en matière de divertissement, Volkswagen a annoncé une contribution financière à la California Fire Foundation. Ce don permettra de soutenir les premiers intervenants et leurs familles dans tout l’État.

Brian K. Rice, président de la California Fire Foundation, a déclaré : « Sous la direction et la supervision de pompiers professionnels, la California Fire Foundation apporte une aide immédiate aux sinistrés et aux pompiers dont la vie est menacée et bouleversée en cas de catastrophe… Nous sommes reconnaissants à Volkswagen pour sa générosité et son engagement à soutenir les pompiers et les communautés que nous servons ».