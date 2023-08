La production de la Volkswagen ID.7 a commencé

L’ID.7 de Volkswagen, qui fait partie de la gamme ID du constructeur, rejoindra bientôt ses frères et sœurs : les ID.3, ID.4, ID.5, ID.6 globalement, et la fourgonnette électrique ID.Buzz. L’ID.7 a été décrit par Volkswagen comme le modèle électrique le plus grand et le plus haut de gamme à ce jour.

Volkswagen nous a récemment donné un aperçu de la berline électrique ID.7 au CES en janvier dernier. La société a promis que ce modèle phare offrirait des performances nettement supérieures à celles de tous les modèles basés sur la technologie MEB qu’elle a précédemment lancés. En avril, Volkswagen a officiellement présenté l’ID.7 au monde entier et a commencé à la commercialiser sur des marchés cruciaux tels que l’Amérique du Nord, l’Europe et la Chine.

Il est intéressant de noter que l’ID.7 sera d’abord disponible dans sa variante Pro. Ce modèle sera équipé d’une batterie de 77 kWh, offrant une autonomie de 610 km (WLTP). Une version ultérieure, l’ID.7 Pro S, sera équipée d’une batterie de 86 kWh, qui promet une autonomie de 700 km (WLTP). Bien que l’autonomie puisse être légèrement réduite lorsqu’elle fera ses débuts sur le marché américain, on s’attend à ce qu’elle se situe dans la fourchette moyenne à supérieure de 450 km. Conçue pour les longs trajets, la « limousine électrique » de Volkswagen promet des capacités de conduite étendues, associées à un intérieur spacieux et confortable et à une technologie de pointe.

Soulignant ses prouesses aérodynamiques, l’ID.7 se distingue par son design frontal bas, une transition douce vers le capot, un toit de style coupé et un arrière effilé. En outre, la voiture est dotée d’un soubassement presque entièrement fermé, de nouveaux enjoliveurs de roue et de rideaux d’air latéraux qui canalisent l’air avec une perte d’énergie minimale. Volkswagen a qualifié sa dernière création de « championne de l’efficacité », louant ses raffinements aérodynamiques et sa toute dernière technologie de conduite.

La production de l’ID.7 a démarré ce lundi à l’usine Volkswagen d’Emden selon electrek. Cette berline électrique devrait arriver sur le marché européen à l’automne, et sur le marché nord-américain en 2024.

Dans un récent post sur les médias sociaux, Volkswagen a commémoré le « début symbolique de la production de la limousine dans notre usine de Emden. » Thomas Shafer, PDG de Volkswagen voitures particulières, a applaudi l’équipe et le véhicule en déclarant : « L’ID.7 est une voiture de pointe produite par une équipe de pointe. Un grand compliment à tous nos collègues à Emden qui ont été si actifs pour faire du début de la production un succès total. Merci à tous pour votre engagement !

Dans une perspective plus large, l’ID.7 n’est qu’un des dix nouveaux véhicules électriques que Volkswagen prévoit de lancer d’ici à 2026. Parmi ces modèles à venir, on trouve une variante d’entrée de gamme à moins de 25 000 euros (environ 37 000 $ canadiens) et un nouveau VUS compact électrique.

Enfin, il convient de noter que Volkswagen a engagé une somme importante — plus d’un milliard d’euros (environ 1,1 milliard de dollars) — pour modifier le site d’Emden, afin de l’aligner sur sa vision électrifiée de l’avenir.